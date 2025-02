La llibreria de l’Isidre celebra el 60è aniversari

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Des del primer dia que la Llibreria Gaudí va obrir portes a Reus, al seu aparador només s’hi exposen llibres en català. Han passat seixanta anys des que l’establiment es va posar en marxa, i aquest compromís amb la llengua i la cultura en català es manté intacta. Darrere el taulell, ara hi són la Montsant i l’Aràntzazu, que mantenen viu el llegat i l’esperit de la llibreria que va obrir el seu pare, Isidre Fonts Masdeu.

«L’any 1962 havia nascut Edicions 62 i, per aquella època, també s’havia posat en marxa la discogràfica Edigsa, que publicava discos en català. Conscients que al mercat no hi havia espais on vendre aquell material, un grup de gent va decidir formar una societat i invertir diners per obrir llibreries.

A Reus, va ser la Llibreria Gaudí, i el pare va ser escollit per fer de dependent», explica la Montsant. El començament, explica, va ser dur: «Hi havia policia gairebé a cada cantonada, el pare estava fitxat i sabien que tenia contactes, i si vendre llibres en català era difícil, en aquest context encara més: com qui diu, quan veien sortir algú amb un llibre sota el braç, l’aturaven a la cantonada».

A principis de la dècada dels setanta el negoci no acabava de rutllar, però l’Isidre va fer un cop de cap i va decidir quedar-se la llibreria –i el deute– i convertir-se en propietari. Ho va fer amb la seva dona, la Maria Pallach i Estela, que era bibliotecària i venia d’una família d’enquadernadors i, per tant, també amb molta tradició de llibres. «I, des d’aleshores, aquí estem», afirma la Montsant.

Durant sis dècades, la llibreria s’ha mantingut, inalterada, al mateix lloc i defensant els mateixos valors fundacionals. També ha mantingut molts dels clients que la van veure néixer o que s’hi han anat sumant amb el temps. «Tenim una clientela molt bona i amb una mica de tot. No tots són catalanoparlants ni tots busquen literatura catalana, és variada», assegura la llibretera.

En un moment d’obertura de noves llibreries a la ciutat i de competència ferotge de la venda per internet, la clau per fidelitzar la clientela, assegura la Montsant, ha estat «donar molt bona atenció al client i ser molt àgils quan es fa una comanda, a més de fer servir les noves tecnologies per comunicar-nos».

També ho ha sigut el compromís amb les entitats culturals de la ciutat: «Avui dia el model de llibreria està canviant una mica, els negocis s’estan redefinint i s’hi programen moltes activitats. Però Reus té unes característiques una mica diferents, perquè el seu teixit cultural sempre ha funcionat molt. Al Centre de Lectura ningú li ha de dir com fer una presentació, perquè en fan moltíssimes. Se’n fan també al Círcol, a l’Arxiu, a les Biblioteques, a Carrutxa, al Centre d’Amics de Reus… i segur que em descuido llocs. I a nosaltres no ens fa res anar amb el nostre carretó amunt i avall a vendre-hi els llibres».

Una altra tendència amb la qual coincideixen molts llibreters és el volum desbordant de llibres que es publiquen cada any: «És una bogeria, i provoca que els llibres durin molt poc, un acaba tapant l’altre. I no és per falta d’espai, tot l’espai que tinguéssim, l’ompliríem. Pensa que l’endemà de Reis ja ens van arribar quatre capses de novetats. Si tot just havíem tancat la campanya de Nadal!».

Pel que fa a un altre fenomen recent, la compra de llibreries per part de grups editorials, la Montsant es manté prudent. «Em falta informació», assegura, tot i afirmar que experiències passades amb la compra de distribuïdores han sigut «un desastre». I el futur de la Gaudí? «Això sí que no ho sé. Nosaltres comencem a ser grans, això està obert».