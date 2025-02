L’Ajuntament de Reus impulsa el Consell de Joves dels Instituts per escoltar als alumnes de secundària

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vuitantena de joves van assistir ahir a la sessió inaugural del Consell de Joves dels Instituts de Reus 24-25. Aquesta es va desenvolupar a la sala polivalent de la Palma al matí amb l’objectiu de donar continuïtat al Consell d’Infants Ciutadans.

«Volem continuar escoltant-vos als joves que ara esteu a l’ESO per conèixer les vostres propostes», va assegurar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en la seva rebuda als estudiants dels instituts Josep Tapiró, Domènech i Muntaner, Baix Camp, Gaudí i l’Escola Puigcerver. Així i tot, la batllessa es va afanyar a afegir que «no ens demaneu posar un Dragon Khan a la plaça Mercadal».

L’objectiu d’aquest consell de nova creació per part de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus, que espera acollir a més centres educatius de la ciutat en un futur, és crear un espai de participació i debat per l’alumnat d’ESO el qual generi i reculli les seves propostes i les traslladi al consistori perquè aquest pugui impulsar-les.

«L’escriptor valencià, Joan Fusté, deia que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres», va citar el tècnic de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus, Víctor Pereda, en la presentació als estudiants, tot i que ràpidament va matissar les seves paraules: «No em malinterpreteu, no vull dir que l’Ajuntament de Reus faci polítiques en contra de la joventut, tot el contrari, però aquesta reflexió il·lustra la idea de la necessitat d’estar presents en aquests espais col·lectius».

Funcionament

Aquest nou consell tindrà un total de quatre sessions, la primera de les quals es va celebrar ahir amb la voluntat d’exposar com funcionarà, conèixer-se entre els delegats de classe que serviran com a representants i escollir tres dels cinc blocs predefinits per a després treballar-ho en els seus respectius centres; cultura i oci, transport i medi ambient, educació i treball, gènere i sexualitat i salut.

La segona sessió serà entre els mesos de març i abril, amb sessions descentralitzades a cada institut on es treballaran les propostes recollides als centres educatius de cara al següent pas. La tercera sessió de treball serà un cop més a la Palma, entre l’abril i el maig, per posar en comú les propostes de cada centre, debat i fer una votació de les propostes.

Finalment, l’últim pas serà una presentació pública dels resultats i propostes del consell davant de les autoritats municipals que es durà a terme entre els mesos de maig i juny en un espai que encara s’ha de concretar. «Els joves saben perfectament el que volen per la seva ciutat, així que esperem que ens ho acabin traslladant i mirarem què podem fer per fer-ho efectiu», va afirmar Guaita.

En aquest sentit, l’alcaldessa no descarta que, en rebre les propostes finals al mes de juny i analitzar la seva viabilitat es reservi una partida pressupostària per executar-les posteriorment. «Els nois i noies ja participen molt activament en el consell d’infants, però quan arriben a l’ESO sembla que desconnectin i el que volem és que continuïn implicats perquè ens aportin la seva visió de la ciutat», afegeix.

«El nostre objectiu clar com a govern municipal sempre ha estat l’escolta activa i en aquest cas l’escolta activa dels joves per també fomentar la participació ciutadana en aquestes edats», valora el regidor de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos. «Volíem anar més enllà i amb aquest nou consell donem més veu a aquesta franja d’edat que cobreix l’educació secundària. Moltes vegades diem que els joves són el futur, però també són el present», comenta el regidor Marcos.