L’activitat de firaReus genera un impacte econòmic de 37,2 MEUR a Reus i al territori

L’activitat de firaReus Events ha generat un impacte econòmic de 37,2 milions d’euros a Reus i el territori durant el 2024, segons un estudi basat en 1.150 enquestes a expositors, visitants i proveïdors, vinculats a l’activitat firal.

Per a l’elaboració del document, s’ha treballat a partir d’un mostreig d’esdeveniments que han servit de base, com ara fires pròpies i externes, congressos, jornades i esdeveniments professionals. A partir d’aquí, s’ha fet l’extrapolació al total dels esdeveniments que s’han dut a terme a les instal·lacions de firaReus Events.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha explicat que «la informació recollida de cada esdeveniment ens ha permès, no només elaborar aquest estudi, sinó també generar informes d’avaluació de cada acte als quals hem inclòs propostes de millora de l’equip de firaReus, com a eina de fidelització per als organitzadors que han participat a l’estudi».

L’estudi, realitzat per la consultoria d’investigació de mercats Think Is, establerta a REDESSA Tecno, ha quantificat que la quantificació de la despesa de funcionament de firaReus Events ha estat de 887.272 euros; l'estimació de la despesa dels visitants de 7,9 milions d'euros; l'estimació de la despesa dels expositors 974.260 euros; i l'estimació del volum de negoci dels expositors del territori 27,4 milions d’euros.

Pel que fa aquestes dades, entrant al detall de l’activitat dels visitants dels diferents esdeveniments que s’organitzen a firaReus Events, la despesa vinculada a l’activitat firal, s’ha centrat en: 1.974.413 M d’euros en allotjament; 759.657 euros en transport; 2.042.047 milions d’euros en oci i botigues; i 3.149.741 milions d’euros en restauració.

A més asseguren que els esdeveniments que generen més impacte econòmic són les fires, especialment les vinculades a temes d’automoció, com exproReus, seguides dels congressos, i els esdeveniments com festivals, orles, premis i espectacles.

firaReus Events ofereix unes instal·lacions de 24.000 m2 amb espais modulars que s’adapten a tot tipus d’esdeveniments i un auditori amb capacitat per a 754 persones. L’any 2024 va assolir un rècord d’activitat, amb 200 actes realitzats, i 227 dies d’ocupació.