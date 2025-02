Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira Centre Comercial de Reus celebrarà aquest dijous el «dia dels solters», que se celebra el dia d’abans de San Valentí, amb una experiència única adreçada a la interacció entre els visitants.

L'esdeveniment d'accès lliure anomenat Troba la Clau tindrà lloc de 18:30 h a 20:30 h, a la Planta Segona del centre comercial, promet convertir-se en una cita ineludible per a aquells que vulguin conèixer gent nova en un ambient festiu i dinàmic.

Els participants d’aquesta original proposta hauran de trobar la seva «mitja taronja» a través d’una dinàmica en què les claus i els cadenats seran les eines essencials per aconseguir el match perfecte. Com a incentiu, els cinc primers que completin la combinació guanyadora rebran una entrada doble per al cinema.

La música també tindrà un paper protagonista en la vetllada, amb el DJ Carles Pérez, presentador del programa matinal El matí i la mare que el va parir, que amenitzarà la jornada amb una selecció dels millors èxits de Flaixbac. A més, els assistents podran gaudir d'una degustació de vermut Rosé gràcies a la col·laboració amb Yzaguirre.

Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia de dinamització de La Fira Centre Comercial, que busca oferir experiències innovadores als seus visitants i reforçar la seva proposta d'oci i entreteniment.