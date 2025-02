Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses fotografies en blanc i negre col·locades a l'aparador recorden els primers anys de la llibreria Gaudí de Reus. El 13 de febrer de 1965 va obrir les seves portes per difondre la cultura catalana, encara en plena dictadura esdevenint un punt de resistència antifranquista. Ara, sis dècades més tard, la Gaudí continua apostant pels llibres en català en un mercat molt competitiu: la venda per internet i les grans cadenes que s'instal·len a la capital del Baix Camp.

Una de les propietàries de la botiga, Montsant Fonts, reivindica a l'ACN el tracte que ofereix el comerç local: «60 anys d'ofici», resumeix. Fonts és la segona generació i destaca com les llibreries s'han espavilat per tenir les comandes el més ràpid possible.

La llibreria ubicada al carrer de la Galera va néixer per donar sortida als llibres en català de l'editorial 62, creada el 1962, i la discogràfica Edigsa, referent de la Nova Cançó. També es venien jocs educatius i hi havia una petita sala d'exposicions. Era un moment de ressorgiment de la catalanitat, i diverses persones van apostar per obrir establiments arreu del país per impulsar la llengua i la cultura catalanes. L'accionariat, inicialment, estava format per capital sobretot de Barcelona, i en menor mesura, de Reus. El pare de la Montsant, Isidre Fonts, es va posar des del primer dia darrere el taulell com a treballador.

La llibretera reconeix que els primers anys va ser «difícil». En primer lloc, per l'aposta pel llibre en català, amb un mercat encara petit, i, en segon lloc, pel control del règim franquista. Isidre Fonts era activista i la policia el tenia fitxat, explica la seva filla. «A vegades hi havia un policia a cada punta de carrer. Venies a comprar un llibre i quan estaves a la cantonada, un home de la secreta t'aturava» per recopilar informació, recorda la Montsant.

Un món canviant

El comerç, però, no acabava de tirar. El 1971, els pares de la Montsant van comprar la llibreria, van eixugar el deute i es van fer càrrec del negoci. La filla assenyala que el món editorial «ha anat canviant molt». Amb el final de la dictadura, es van obrir noves editorials, «en aquella època havies de tenir molts llibres», diu. «Ara, si avui necessites un llibre, amb una mica de sort el podem tenir l'endemà. Anys enrere, això no anava d'aquesta manera», indica mentre recorda l'elevat preu de les despeses d'enviament que obligava a les llibreries a «tenir molt de fons».

La botiga semblava una «biblioteca», descriu la propietària de la Gaudí. Hi havia un munt de prestatges carregats de llibres, però a poc a poc es van anar retirant quan les distribuïdores van començar a treballar «millor». Ara fa pocs anys, però, van tornar a tenir problemes amb els estocs. Com gran part de llibreries del país, la Gaudí va patir retards en les entregues el 2023 a causa de la fusió logística de les dues distribuïdores de llibres catalanes més importants. «Ha sigut dramàtic», sentencia Fonts.

Comerç local

A la capital del Baix Camp només queden dues llibreries històriques que es dediquin únicament a la venda de llibres, però els últims anys han aterrat a la ciutat cadenes de llibreries. La Gaudí no se n'ha ressentit, segons explica la propietària, «estem contentes amb la campanya de Nadal», assegura.

Aquests petits negocis també lluiten contra la venda per internet. «La persona que és de comprar per Amazon no baixa ni les escales de casa, i potser té una llibreria a la cantonada», valora la Montsant. «Potser algun dia s'adonarà que les botigues donem vida al carrer i a la ciutat», afegeix. Sí que reconeix que les distribuïdores ara fan les entregues més ràpidament, un fet que «ens ajuda a tots», diu.

Els llibres que més es venen són en català, sobretot de literatura, però, en canvi, costa trobar exemplars de qüestions més especialitzades i ha d'acabar recorrent als llibres en castellà. «Si em demanen un llibre de bàsquet o d'arquitectura, segurament els que podré ensenyar són en castellà», afirma.

La llibreria Gaudí celebra 60 anys amb una clientela «fixa» i «fidel». «La gent ens coneix i sap com treballem, dins les nostres possibilitats, intentem donar la millor atenció que podem», subratlla. «Són 60 anys d'ofici», conclou.