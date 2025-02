L’hospital Sant Joan de Reus acollirà una jornada estatal sobre fractura vertebral osteoporòtica

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acollirà, el 7 de març, la quarta edició de la Jornada de Maneig Integral de la Fractura Vertebral Osteoporòtica, una iniciativa impulsada pel Grup Espanyol de Malalties del Raquis (GEER), de la Societat Espanyola de Columna Vertebral, i la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF).

La patologia que centrarà l’esdeveniment té una prevalença «molt alta», alerta el doctor Joan Salvador Escala, encarregat de la Unitat de Columna de l’Hospital de Reus. L’osteoporosi provoca que els ossos es tornin més fràgils i, per tant, susceptibles de patir una fractura. «Amb l’edat avançada de la població, el risc de fractura per qualsevol caiguda o accident casual és molt elevat», assenyala.

Escala explica que la fractura vertebral «el que provoca és dolor i incapacitat» i «això afecta el dia a dia i la qualitat de vida del pacient que ho pateix». I és que, en el cas de persones amb baixa qualitat òssia, «simplement amb un gest banal, com acotxar-se a fer el llit o un petit sotrac amb el cotxe quan passes per un ressalt, l’impacte pot provocar una fractura».

El tractament serà «integral», atès que hi intervenen molts especialistes, com el metge de família, el rehabilitador, el reumatòleg, el radiòleg, l’especialista en dolor o el traumatòleg, que han d’actuar de la mà, però «la carrera de la fractura comença per la prevenció». El doctor apunta que el pic de massa òssia màxim s’assoleix en els primers anys de l’adultesa, entre els 20 i els 30 anys.

«És evident que tothom, a mesura que ens fem grans, anirem perdent massa òssia, però si el pic l’assolim amb uns nivells elevats, la reserva és molt més gran i valuosa», apunta. Per arribar a aquest escenari òptim, la clau es troba en tenir uns bons hàbits de vida. «Gran part de la responsabilitat per prevenir l’osteoporosi és generar consciència que hem de tenir hàbits d’alimentació i d’activitat física saludables», comenta.

Escala anima els metges de capçalera a assistir a la jornada perquè, al cap i a la fi, tenen l’accés directe als pacients i poden intentar detectar «el risc de patir una fractura», tenint en compte els seus antecedents. «Hi ha una sèrie de senyals d’alerta que fan que el metge d’atenció primària sigui una peça clau en la detecció abans de la fractura, perquè si no actuen ells, no sabem en quin estat ossi està el pacient», analitza el responsable de la Unitat de Columna de l’hospital, on treballa amb Carolina López i Ivan Dot.

Avenços en la jornada

La Jornada de Maneig Integral de la Fractura Vertebral Osteoporòtica, d’àmbit estatal, comptarà amb la participació de més de cent professionals de la salut i té la particularitat de ser un acte multidisciplinari, és a dir, que reunirà múltiples especialitats. «És una jornada en què els especialistes posen en comú les actualitzacions que hi ha sobre el tractament d’aquesta patologia», destaca Escala.

Una de les sessions girarà entorn de l’aplicabilitat de la intel·ligència artificial en la investigació i el diagnòstic. La tecnologia, utilitzada en la detecció precoç i l’screening, pot ajudar a «detectar i prevenir la gent que té una massa òssia precària i tractar-la per evitar, en la mesura que sigui possible, la fractura».

Altres conferències que tindran lloc en el marc de la trobada se centraran en aspectes com l’impacte socioeconòmic de l’osteoporosi, l’impacte de la genètica en l’afectació, la importància de la col·laboració entre especialitats o la introducció d’avenços en el tractament quirúrgic, com són la robòtica o l’ús de ciment. Així mateix, s’ha tingut en consideració que es vol que hi hagi espai per al debat i la discussió. Per acabar, s’analitzaran casos clínics.