Una desena de joves aprèn a cultivar al Jardí Agrari del Camp a la Boca de la Mina

Una desena de joves va aprendre ahir a cultivar diverses varietats vegetals al Jardí Agrari del Camp. Els esperaven enciams, pastanagues, porros i cebes de Figueres i València. I, per acabar, plantes aromàtiques. «Les patates no són per avui, són per plantar-les en quinze dies, amb la lluna bona», informava el monitor de l'activitat abans d'iniciar.

Bilal, un dels participants, va explicar, en declaracions a Diari Més, que, si bé a «molts joves» avui dia no els atreu el camp ni la pagesia, «m'agradaria aprendre'n molt i saber com cultivar». «De gran m'agradaria anar a un poble, a la naturalesa, i em plantaria jo el que vull», compartia, tot afegint que tenia «ganes» de conèixer més secrets sobre el món de l'hort.

La primera tasca, però, consistia a tancar els tubs de reg amb una brida. Bilal i un company van assumir el repte. A continuació, els van ensenyar com fer el clot perquè creixi l'enciam.