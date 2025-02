Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres 14 de febrer a les 19 h la periodista Clàudia Pujol presentarà la seva primera novel·la de ficció, No et refiïs dels teus records (Edicions 62), al Círcol de Reus. El llibre és un thriller inquietant que té com a protagonista Samuel Heras, un jove amant de les teories de la conspiració. Un dia, Heras comença a enviar esqueles a través d’Instagram als seus seguidors. El que no passaria d’una broma macabra es va complicant quan els destinataris de les necrològiques van morint inexplicablement.

Més enllà de la trama de suspens, l’autora també tracta temàtiques d’actualitat, com l’excessiu consum de xarxes socials o l’acumulació d’estímuls a la qual estem sotmesos. En paral·lel, explora qüestions com el neuromàrqueting o el control mental.

Clàudia Pujol (Olot, 1976) és periodista i escriptora. Des de 2011 dirigeix la revista de divulgació històrica Sàpiens i també és membre del Consell Rector d’Abacus. És coautora de diversos llibres d’història, com La guerra de Cuba (2000) i Dissidents (2007), i autora de llibres de temàtica negra, com Diari d’un forense (2007), En l’escena del crim (2010) i Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet (2023).

La presentació de divendres a Reus serà conduïda per la també periodista reusenca Cristina Serret, i l’accés és lliure.