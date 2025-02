Radioaficionats d'arreu del món contacten amb una iniciativa reusenca

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció del Baix Camp de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) va crear una targeta QSL especial amb motiu dels 150 anys de la mort de Marià Fortuny, amb els objectius d’homenatjar el pintor, donar a conèixer la seva figura i obra arreu del món i, al mateix temps, fer «promoció de territori», tal com va reconèixer el president de l’entitat, Josep Roca, en declaracions a Diari Més. Després d’un mes en actiu, la iniciativa ha estat corresposta amb uns 4.700 contactes.

La informació ha estat rebuda a gairebé la totalitat del globus terraqui, des dels Estats Units fins a Nova Zelanda. La major part dels inputs va provenir del continent europeu, els Estats Units —amb especial preponderància de la costa est— i el Japó. Així i tot, es van registrar confirmacions en indrets tan diversos com Sud-àfrica, Islàndia, Rússia, Indonèsia, Hawaii o Oman. «Ha sigut un èxit», valoren des de la secció.

Les persones que hagin contactat amb el grup del Baix Camp amb motiu de l’efemèride en qualsevol de les seves modalitats —telegrafia, fonia o per sistemes digitals— hauran rebut, en format digital, la targeta creada per a l’ocasió. Amb l’indicatiu AM150MF, s’hi pot observar el quadre La vicaria, una de les obres més cèlebres del pintor reusenc.

Malgrat que a través de l’estació la informació és escassa, els radioaficionats van considerar que era una bona oportunitat per retre homenatge i revisitar l’obra de Fortuny i difondre-la internacionalment. Així mateix, en la transmissió, es mencionava on es pot tenir més informació de l’any dedicat a l’artista. L’activitat va estar activa entre el 4 de gener i l’1 de febrer.

La secció del Baix Camp de la URE voldria activar, fins i tot, una estació a la Prioral de Sant Pere. Un dels motius era perquè és l’indret on es guarda el cor de Fortuny, però, a més, «la idea és anar fent coses per Reus», comentava Roca el passat gener. I és que amb iniciatives com aquesta, no només es busca compartir amb la resta del món detalls sobre un aspecte en concret, sinó que també serveix per «fer promoció del territori».

Cal recordar que la commemoració de l’Any Fortuny no ha acabat. Per exemple, entre setembre i desembre podrà visitar-se l’exposició Fortuny, l’observació de la natura.