Més de 6.000 persones van participar el 2024 en les activitats d’Aigües de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 6.244 persones van participar el 2024 en alguna de les activitats que Aigües de Reus ofereix en el seu programa cultural i pedagògic i que, a mitjans d’any, van ser revisades i actualitzades amb l’objectiu de fer-les més atractives. Un paquet d’activitats que és obert a tota la població però que, majoritàriament, atreu alumnat dels centres d’ensenyament de primària i secundària de Reus i la comarca del Baix Camp. La xifra de 2024 representa un rècord absolut pel que fa a afluència.

El programa cultural i pedagògic d’Aigües de Reus es concreta en tres blocs. D’una banda, la visita a les instal·lacions de l’empresa municipal, que permet conèixer el funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i l’Espai Aigua. D’una altra, tot un seguit de tallers per als estudiants que tenen lloc als respectius centres d’ensenyament. Finalment, hi ha les activitats batejades com Un passeig viu, que discorren a l’espai de la Boca de la Mina i que tenen l’aigua com a element essencial de la vida en un sentit ampli.

L’estadística de tot el 2024 indica que 1.007 alumnes van assistir als tallers educatius, mentre que 2.245 persones van visitar les instal·lacions i 2.980 van participar en alguna de les activitats de la Boca de la mina. Es tracta de la xifra més elevada des que es fan activitats, tenint en compte que al llarg de tot l’any 2023 (de gener a desembre) els participants van ser 4.752, la qual cosa ja va representar un rècord absolut.

Poc abans de l’estiu, Aigües de Reus va adjudicar un nou contracte per a la gestió i monitoratge de les activitats de caire pedagògic, concebut de manera que permeti una dinamització i actualització permanent de les activitats, en funció de quina sigui la demanda de cadascuna, l’interès que generin, el context social, les tendències o l’evolució dels espais.

Consegüentment, aquest nou curs ja s’han introduït algunes novetats, alhora que s’han editat uns catàlegs amb totes les activitats organitzades, s’han implementat un seguit de recursos tecnològics per al seguiment i avaluació dels projectes, i també es treballa per millorar-ne la reserva via la pàgina web de l’empresa municipal d’aigua. En paral·lel, actualment es dissenyen noves propostes per omplir buits en la programació, com ara la incorporació d’una activitat d'educació infantil, tenint en compte que existeix demanda al respecte.