L’Ajuntament de Reus millorarà l’enllumenat públic de 50 carrers i places del nucli antic i el tomb de ravals. El projecte que acaba d’aprovar preveu el recanvi de 470 llums per models de tecnologia led, més eficients. El contracte per executar els treballs sortirà en breu a licitació pública, amb un pressupost de sortida de 197.382,99 euros.

L’actuació dona continuïtat a les actuacions de millora de l'enllumenat executades fins ara en diferents punts de la ciutat, i s’emmarca en el desplegament del Pla d’Enllumenat 2024, vinculat als plans directors de manteniment de la via pública. La regidoria de Via Pública treballa actualment en el Pla d’Enllumenat 2025, amb millores en altres barris.

L’àmbit d’actuació del projecte aprovat ara es concentrarà en els conjunt de vials i espais públics del nucli antic i tomb de ravals. Els nous models de llums són més eficients que els actuals, tenen una vida útil superior, i permeten millorar la il·luminació de la via pública, amb una llum més uniforme i reduint el consum elèctric.

Igualment, l’actuació de renovació de l’enllumenat preveu millorar també la seguretat i la resolució d’incidències i avaries de les instal·lacions.

Per a la realització de la totalitat de les obres s’estableix un termini d’execució de 3 mesos a partir de l’adjudicació del contracte.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «impulsem una inversió important en la millora de l’enllumenat públic per donar resposta i millorar la qualitat de vida dels reusencs i les reusenques. Escolta activa permanent, i avancem cap a una Ciutat Verda, perquè la renovació de l’enllumenat per models de menys consum ens fa ser més eficients».