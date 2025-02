Més de 300 joves visiten la jornada d’orientació universitària De Tu a Tu per decidir el seu futur

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 joves de set instituts de la ciutat van visitar ahir la Palma de Reus per assistir a la jornada d’orientació universitària De Tu a Tu. Com bé diu el seu nom, l’objectiu és que exalumnes dels graus de la URV expliquin la seva experiència als joves perquè decideixin el seu futur universitari.

La sala polivalent habilitada a la Palma de Reus va disposar de diferents estands dividits entre els diferents àmbits d’estudi; ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, arts i humanitats, arquitectura i enginyeries. Aquests espais eren dirigits per joves universitaris que explicaven la seva experiència personal recent cursant els diferents graus de la URV.

«Volem col·laborar en aquesta tasca d’informació i assessorament d’aquesta peculiar forma, de tu a tu. És positiu que els diferents joves que tenen dubtes sobre què fer parlin amb els estudiants que estudien aquests graus i sobre la vida universitària», va afirmar el regidor de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

En aquest sentit, la regidora de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Reus, Pilar López, va considerar que aquesta connexió entre actuals i pròxims estudiants d’un grau és la «clau de l’èxit» d’aquesta jornada. «Pels alumnes un canvi d’etapa educativa sempre és un procés important i és una decisió que genera molts dubtes. Aquesta fira pretén donar resposta a aquestes inquietuds tant dels joves com de les famílies», va subratllar la regidora.

Joves amb les idees clares

Així i tot, diversos dels joves que van assistir a la jornada demostraven tenir ja les idees bastant clares i l’esdeveniment els va servir per acabar de resoldre petits dubtes. «Jo vull estudiar enginyeria industrial. He vingut a preguntar dubtes sobre la carrera i conèixer més la URV», va explicar el Pablo. El seu company, en Lluís, vol estudiar ADE amb intel·ligència artificial, i va assegurar que un dels motius de la seva visita a la jornada era també per conèixer la universitat: «M’he interessat per moltes altres universitats i he vingut a conèixer Rovira i Virgili, que no la conec tant». Altres, com el Pau, va comentar que vol estudiar ADE, però que també «estic obert a descobrir les diferents branques».

Per una altra banda, Gio Gonzales, graduat en Periodisme per la URV, va ser un dels exalumnes de la URV que va estar a l’estand de ciències socials i jurídiques atenen els joves assistents i va expressar que «sobretot ens pregunten per aspectes bàsics com la nota de tall o el preu de la matrícula, però també demanen més informació del grau. Nosaltres els expliquem quin és el pla d’estudis, el contingut de les assignatures que cursaran i compartim amb ells la nostra experiència». A més, Gonzales va apuntar que molts dels assistents encara han de resoldre el dubte de quina carrera cursar: «Molts arriben amb poca claredat de què volen estudiar i al final és qüestió de què ells també s’informin, prenguin les decisions i nosaltres els ajudem proporcionant aquesta informació que els falta. És molt necessari que es facin aquesta mena d’esdeveniments d’orientació acadèmica».