L’antic barri de Santa Teresa serà l’àmbit d’actuació de la tercera fase del Reus Espais Vius

L’antic barri de Santa Teresa, encaixonat entre el carrer de Sant Joan i l’avinguda de Prat de la Riba, serà l’àmbit d’actuació de la tercera fase del projecte de revitalització empresarial i comercial Reus Espais Vius. Entre els carrers de Santa Teresa, de Sant Elies, dels Recs, de Gras i Elias, de la Lleona i de Boule, així com les Galeries Quer, s’han detectat 71 locals de planta baixa no ocupats i disponibles per generar-hi una nova activitat econòmica.

Fets els primers contactes amb els propietaris, «la recepció ha estat molt positiva», va afirmar el regidor d’Empresa i Ocupació, Òscar Subirats. L’Ajuntament de Reus ha reservat una partida econòmica de 279.000 euros per ajudar els emprenedors que decideixin apostar per aquest entorn.

Subirats va subratllar que l’àrea s’ha seleccionat per un conjunt de variables. Una d’elles, la unitat geogràfica: són carrers on la prioritat de circulació és per als vianants, que tenen un sentiment de pertinença i d’identitat «com un barri» i que estan prou a prop del centre per a donar continuïtat al nexe comercial.

Al mateix temps, hi ha activitat econòmica, «però cal fer un petit reforç perquè es pugui revitalitzar la zona i atreure nous perfils de persones que vulguin venir aquí». El darrer factor respon a les dimensions dels locals buits. Tenen mides entre els 80 i els 85 metres quadrats de mitjana, unes proporcions «que agafen els emprenedors com a primera opció perquè els encaixa molt». Originalment, s’havia anunciat que aquesta fase es desenvoluparia al nord, però la decisió va acabar variant.

Per revitalitzar l’àrea i donar a conèixer entre la comunitat emprenedora les possibilitats de negoci que poden dur-s’hi a terme, el següent pas que completarà la regidoria serà una campanya de dinamització que tindrà la memòria històrica com a eix vertebrador i que es desenvoluparà durant la primavera.

A continuació, s’activarà el servei d’assessorament per passar «de la ideació a la creació» i s’obrirà la convocatòria d’ajuts per a les propostes que siguin de triple impacte (econòmic, social i mediambiental). Se subvencionaran fins a un 50% de les inversions en locals superiors als 4.000 euros, amb un topall de 20.000 euros.

Subirats va subratllar que aquesta tercera temporada del Reus Espais Vius, que tindrà com a lema Carrers d’ahir, espais d’avui, inclourà una segona part, «que és la creació d’una comunitat emprenedora», que permetria «compartir, intercanviar experiències i viure conjuntament aquesta realitat que, a vegades, més enllà de l’apassionant que pugui ser, la soledat li dona un plus de dificultat». També permetrà programar formacions concretes.

Transversalitat

L’edil d’Empresa i Ocupació va remarcar que el Reus Espais Vius és un «projecte innovador que busca ser transversal», atès que no només vol actuar sobre l’activitat econòmica, sinó que també intenta dinamitzar la zona i crear ocupació de qualitat. «Busca trencar amb tot el que s’havia fet anteriorment i trobar noves formes d’acompanyar l’emprenedoria», va expressar.

Així mateix, va comentar que en una societat que és «vulnerable, incerta, complexa i ambigua», en què crisis com la covid-19 o les guerres tenen un impacte directe en l’economia, «com a ciutat no tenim capacitat d’incidir en les causes, però sí en com les conseqüències es poden modelar». «Reus Espais Vius és la forma que tenim des de la regidoria per intentar mitigar les conseqüències de tot aquest entorn que ens condiciona a escala mundial», va reblar.