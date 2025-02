Comença la instal·lació de la tanca del parc de l’Olla de Reus per acabar amb l’incivisme

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per col·locar una tanca que prohibeixi l’accés al parc de l’Olla durant les nits es van iniciar el passat dimarts 4 de febrer. Aquesta intervenció per part de l’Ajuntament de Reus té un import total de 43.948,40 euros i va a càrrec de l’empresa Coop Reusense Industrial de Cerrajeros.

Aquesta ha estat la resposta davant de les demandes veïnals reiterades en els darrers anys per acabar amb la presència de gent consumint alcohol i drogues en aquest indret durant la nit. En el seu dia, el regidor de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, va afirmar que «escoltem la ciutadania i complim amb els compromisos adquirits».

En aquesta línia, Marcos va assegurar que l’Ajuntament treballaria aquesta problemàtica a través de dos eixos. Per un costat, amb la tanca que permetrà tancar els accessos al parc durant les nits, per una altra banda, amb l’actuació periòdica de la Guàrdia Urbana a la zona.

Concretament, la nova tanca implica el tancament de la zona del parc tant a l’avinguda de Bellissens, entre el carrer de Carles Riba i l’avinguda del President Macià, com el tram que dona accés al parc des del carrer de Maria Mercè Marçal i Serra. El projecte defineix tres portes corredisses que donen accés al parc i que romandran tancades durant les nits.

Dos dels accessos seran per l’avinguda de Bellissens i el tercer des del carrer de Maria Mercè Marçal i Serra. Pel que fa a les entitats veïnals de la zona, aquestes celebren que finalment s’instal·li aquesta tanca que hauria d’acabar amb la problemàtica de l’incivisme reiterat durant les nits.

«Demanem la millora i tancament del parc de l’Olla des de l’any 2022 i entre 2023 i 2024 s’han fet millores, però aquest equip de govern es va comprometre al tancament tal com demanaven els veïns i veïnes. Com a entitat estem molt contents i orgullosos per aquesta obra tan reivindicada», agraeix el president de l’Associació de Veïns del Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, Òscar Mendoza, es mostra «feliç» de què s’hagi donat solució a una reclamació veïnal que «donarà tranquil·litat a les nits, ja que es produïa molt d’incivisme i consum de drogues a dins del parc».

No obstant això, Mendoza demana que es prenguin més mesures: «Queda potser substituir els arbustos que serveixen d’amagatall i que fan servir per a consumir, fins i tot de dia». El mateix president explica que el passat diumenge al voltant de les 12.30 hores va haver de foragitar a dos individus amagats entre els arbustos que consumien drogues mentre que, al costat, hi jugaven nens amb els seus pares al parc. «Esperem treballar amb l’Ajuntament per donar una ràpida solució», clou.