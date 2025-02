Aurial Padel obrirà les portes al Mas Sedó de Reus el 3 de març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aurial Padel obrirà les portes de les seves instal·lacions a Mas Sedó el 3 de març. Així ho ha donat a conèixer la companyia a través d'una publicació a la xarxa social d'Instagram. Aquestes noves instal·lacions de la companyia cofundada per l'extenista Marta Marrero disposaran de 17 pistes de pàdel i estaran ubicades a Mas Sedó, un espai catalogat com a bé cultural d'interès local a Reus.

Les instal·lacions compten amb l'edifici i uns terrenys de 3,5 hectàrees i preveuen oferir una experiència no tan sols centrada en l'esport, sinó també en l'oci i la gastronomia. A part de les pistes de pàdel, un gimnàs de 1.500 metres quadrats i una piscina exterior de 25 metres, també hi haurà un solàrium, zona chill-out, un restaurant i un espai homologat per a concerts amb un aforament de fins a 3.000 persones. D'aquesta manera, l'objectiu d'Aurial Padel és oferir una «proposta gastronòmica de primer nivell» i «un impressionant complex d'oci que combini l'esport i els esdeveniments». Redacció