Les obres de millora i rehabilitació de l’eficiència energètica del Centre d’Atenció Primària Llibertat de Reus han començat aquesta setmana. L’actuació té un cost de 937.857,61 euros (IVA inclòs) i una durada prevista de sis mesos. Els treballs han arrencat a la coberta, sense afectar a l’activitat assistencial, fins que s’actuï a les consultes.

La col·locació de 27 mòduls fotovoltaics per a la producció d’electricitat o de les finestres amb alumini d’aïllament reforçat i vidre doble amb control solar, són algunes de les millores. El projecte permetrà reduir més del 30% el consum de l’energia primària no renovable de l’edifici. La intervenció es faran per grups de consultes a cada planta, de forma fragmentada, per minimitzar l’afectació.