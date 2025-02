Unió de Pagesos reclama que els vehicles agraris quedin exemptes de la zona de baixes emissions

Fotografia de tractors circulant per l’N-240 durant una protesta organitzada per Unió de Pagesos.ACN

Unió de Pagesos ha presentat una al·legació per demanar que els vehicles agrícoles quedin exemptes de la zona de baixes emissions. Segons defensen des del sindicat agrícola, aquesta exempció estaria reconeguda ja en el Reglament Europeu referent a aquesta mesura que tots els municipis de més de 50.000 habitants estan obligats a implementar. «Els pagesos, que som dels municipis del voltant de Reus, anem a vendre o comprar a la ciutat», afirma Ton Crusells, responsable de Medi ambient i política territorial d’Unió de Pagesos.

«Quan van presentar les ordenances ho vam estar estudiant i vam veure que es plantejava que hi hagués exempció per aquells pagesos a prop de la jubilació gràcies a un document que s’hauria de renovar any rere any. No sabem encara quin serà el procediment darrere això, però des del sindicat defensem que han de quedar exemptes tots els pagesos. Reus ha de cuidar la pagesia del seu territori», reivindica.

En aquest sentit, Crusells explica que, en cas de no donar-se aquesta excepció en els pagesos, seria «inviable» la feina dels pagesos. «Nosaltres anem a Reus per vendre els nostres productes, comprar materials i hi anem amb els nostres vehicles, sigui amb tractors o furgonetes. Si no podem entrar, es fa impossible que puguem continuar treballant», lamenta.

A més, el responsable remarca el paper vital de la pagesia en la capital del Baix Camp: «Si la pagesia mor, moltes finques quedaran abandonades amb el risc d’incendi que això comporta. A més, la pagesia és una part econòmica molt important al nostre territori. Reus necessita als pagesos».

Situació difícil

Per un altre costat, Crusells recorda que la situació actual de la pagesia és molt complicada. «La pagesia fa temps que porta una corda al voltant del coll. El marge de benefici és mínim i hem patit una sequera molt dura. Molts han plegat i això faria que la resta també. Nosaltres no podem comprar-nos furgonetes elèctriques», subratlla.

Els pagesos del territori han patit diferents problemàtiques en els darrers anys. La més dramàtica, la sequera que va comportar que el pantà de Riudecanyes arribés a mínims històrics per sota del 3% de la seva capacitat. Per culpa d’aquest fet, els pagesos no han pogut regar amb la seva aigua.

A aquesta situació s’hi suma també el conflicte obert entre Unió de Pagesos amb la Llotja de Reus pels preus dels productes. Des d’Unió de Pagesos han denunciat en reiterades ocasions «l’opacitat» de la llotja a l’hora de fixar els preus de productes com l’avellana o l’ametlla.