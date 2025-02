Reus habilitarà 21 noves parcel·les d’horts urbans al carrer d’Astorga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte executiu d’urbanització per adequar com a 21 noves parcel·les d’horts urbans el solar situat al número 44 del carrer d’Astorga. L’aposta per l’agricultura ecològica, la renaturalització de l’espai i de l’entorn, i la configuració d’un nou espai de d escans i trobada són les claus del projecte. Els nous horts complementaran l’oferta actual de 25 parcel·les als barris de Sol i Vista i Immaculada, i a les 10 del barri Gaudí.

El projecte forma part de les accions de renaturalització i resiliència de la ciutat RENATUReus, finançat amb ajuts europeus Next Generation. Igualment, els nous horts urbans es vinculen amb el projecte per transformar el carrer d’Astorga en un eix cívic amb més verd, mobilitat pacificada i sostenible, prioritat de pas dels vianants i amb més espais d’estada. La redacció d’aquest projecte està actualment en fase de licitació.

El projecte d’horts urbans defineix un espai comunitari de cultiu ecològic, sense l’ús de productes químics ni pesticides, amb el mínim consum d’aigua i una sembra sense llavors modificades genèticament. El projecte es basa en el sistema de plantació en crestall, que amb el mínim manteniment aporta la màxima productivitat de la terra.

Els futurs horts s’organitzen en parades d’1,5m d’amplada i 6 de llarg. Estan pensats perquè cada persona usuària tingui 4 peces de terra. La plantació s’organitza per famílies de cultius i se’n planta cada any en una en cada peça, amb un cicle de rotació de quatre anys. La rotació afavoreix el rendiment i el control de plagues.

El projecte d’horts urbans de la carrer Astorga busca també beneficis comunitaris. Per aquest motiu s’ha dissenyat un espai de descans i de trobada. Disposarà d’un espai d’ombra, vegetació, lavabo adaptat.

El projecte també ha treballat la vegetació de tot l’entorn per crear un espai naturalitzat, fresc, confortable i sostenible. El disseny dels horts inclou la delimitació del solar, la preparació el terreny amb terres vegetals adequades per a la plantació, l’equipament per al rec i el processat de les restes vegetals, la preinstal·lació d’enllumenat i clavegueram. S’hi instal·larà una tanca perimetral vegetal arbustiva de baixes necessitats hídriques, que acompanyarà a tot el perímetre naturalitzat, que incorporarà una zona d’ombra amb arbres de fulla caduca, per donar ombra a les zones comunes dels horts.

El contracte per a la redacció del projecte es va adjudicar a Anna Castellà Fabregat, per un import de 6.081,23 euros (IVA inclòs). El projecte fixa un termini d’obres de 3 mesos i un pressupost d'execució de 120.000 euros.