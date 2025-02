Dinou espècies bioindicadores avaluaran la salut i la qualitat de l’ecosistema d’Aigüesverds

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entorn d’Aigüesverds i el barranc del Pedret canviarà la seva fisonomia per deixar pas a la natura, acostar-la a la població i afavorir la dispersió de la biodiversitat. Formats per un conjunt de basses, els aiguamolls es conceben «com un espai natural de protecció de fauna i flora, amb usos pedagògics i educatius i que situa Reus en el mapa dels espais d’interès naturalista del país, especialment per a l’observació d’aus», assenyala el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio.

En el marc del projecte, s’han seleccionat un seguit d’espècies bioindicadores que habiten ambients aquàtics per avaluar si les accions de naturalització han estat efectives i, al mateix temps, la salut de l’ecosistema —per exemple, hi ha animals que no poden viure en aigües contaminades—.

Entre aus, mamífers, rèptils, amfibis i invertebrats, dinou espècies actuaran com a indicatius de la qualitat de l’àrea i s’estudiarà la seva presència en un mínim de cinc punts representatius. S’han seleccionat perquè compleixen requisits com la sensibilitat ambiental —respondre als canvis en la qualitat de l’aigua o les condicions de l’hàbitat—, el potencial d’establir-se a l’àrea, la representació de múltiples grups faunístics i la facilitat de monitoratge.

Una d’elles, el ratpenat de peus grans, és classificada com a «vulnerable» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. De fet, es buscarà atreure la presència de quiròpters —ratpenats i pipistrel·les— amb la col·locació de caixes-refugi i mantenint escletxes i cavitats als peus de l’arbrat.

Per afavorir la nidificació de les aus de ribera, com la polla d’aigua, el bernat pescaire o el cames llargues, és necessària la presència de vegetació, canyissars o arbres a prop de les basses. La cobertura aquàtica i verda permetrà atreure amfibis com la reineta meridional, la granota verda i el tòtil i rèptils com la serp d’aigua i la tortuga de rierol, que necessita la creació d’una zona assolellada per a la deposició dels ous. Els espiadimonis —i, sobretot, la riquesa de les diverses tipologies— serà un altre dels indicadors desitjats.

Espècies potencials

A partir de consultes amb especialistes i agents del territori, el treball de camp i les observacions, el projecte afegeix un llistat d’espècies potencials —sobretot, amfibis, invertebrats i aus— que podrien fer de l’entorn d’Aigüesverds i el barranc del Pedret la seva nova casa. Si en l’indret ja hi ha presents el tòtil, la granota verda i el gripau comú, s’anhela veure-hi en un futur altres anurs, com la reineta meridional o el gripau d’esperons. També es buscarà captar l’atenció de papallones i, per aconseguir-ho, es proposa plantar plantes amb floració o nutrícies, per tal d’alimentar les erugues.

Les espècies més atractives i, alhora, les més complicades de detectar són els mamífers. A l’entorn de Reus ja s’han observat animals com la fagina, el conill de bosc o la guineu. Pels aiguamolls, podrien arribar-se a deixar veure toixons, mosteles, eriçons, musaranyes o gats mesquers —també coneguts com a genetes—. Per captar la seva atenció, caldria complir requisits com permetre que hi hagi prou refugis.

Amb la voluntat de ser un punt d’interès d’observació d’aus, els aficionats a l’ornitologia tindran la possibilitat de trobar-hi espècies com l’esplugabous, l’aligot, les orenetes o el gaig.