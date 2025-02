Córrer set maratons en una setmana, el repte solidari d’un jove de Reus per recaptar fons per la ELA

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Els reptes solidaris pretenen, a través de sorprenents gestes, complir una funció social per ajudar als afectats per una desgràcia com pot ser una malaltia. No obstant això, el repte que es proposa Edgar Parés, vallenc de 31 anys resident a Reus, és majúscul; recórrer una marató diària, és a dir, 42.195 metres, durant una setmana, de dilluns a diumenge.

Un repte que suma un total de 295 quilòmetres que recorreran tot el territori català i que rep el nom 295 KM X La ELA. «El passat mes de maig vaig fer un repte solidari a la Mussara i va ser una experiència molt gratificant. Aleshores, tenia clar que el següent repte volia canviar de modalitat esportiva i sempre m’ha agradat córrer», comença explicant l’atleta.

En aquest context, a Parés se li va ocórrer que, si havia estat capaç de córrer maratons en el passat, potser no era impossible córrer set de consecutives. «Volia un repte difícil, he fet maratons en el passat i segurament patiré, però crec que ho puc fer», afirma amb confiança.

Però perquè una activitat sigui solidària necessita una causa. En aquest cas, aquest desig s’ha pogut fer realitat gràcies a la Fundació Catalana de ELA Miquel Valls, per la qual serà beneficiària el repte i amb un clar referent, l’exfutbolista Juan Carlos Unzué.

«La ELA és una malaltia que sempre m’ha impactat molt sense tenir un familiar afectat. A més, he vist documentals del cas d’Unzué i em sento molt identificat per com parla i com transmet les ganes de viure, així que crec que era la fundació adequada per fer aquest repte», explica. A la vegada, també agraeix que la relació amb la fundació ha estat molt positiva fins ara: «La fundació s’ha bolcat des del primer moment amb el repte. La directora de la fundació m’ha transmès tot el seu suport i ho agraeixo».

Reptes pel repte

No obstant això, una de les principals dificultats a l’hora de planejar el repte és cobrir totes les necessitats logístiques del projecte. «Necessito un transport, un fotògraf, un fisioterapeuta i els hotels. Tot això té un cost econòmic», comenta.

Pel que fa a la preparació física, Parés ho explica amb tanta tranquil·litat que fa que sembli fàcil: «És qüestió de fer molts quilòmetres, normalment acumulo 70 o 90 quilòmetres setmanals, més 110 o 120 de bicicleta i dues o tres hores de gimnàs. Sumes a tot això l’experiència dels darrers set o vuit anys i hauria de ser prou garantia per acabar el repte».

El repte

El repte està previst que es faci durant el mes d’abril. La primera marató, en dilluns, serà una anada i tornada de Reus a Cambrils. El dimarts, recorrerà Tarragona, el dimecres Lleida i el dijous donarà un tomb pel Solsonès. «Aquesta serà una de les més divertides i difícils», apunta Parés sobre la marató al Solsonès. El divendres anirà de Roses a l’Escala, el dissabte serà a l’Empordà i el diumenge de Blanes a Calella, indret on està ubicada la fundació beneficiada.

«La idea és córrer menys de quatre hores diàries. Crec que les etapes són assequibles per qualsevol i per mi és una carrera de fons, el més important és acabar», valora l’atleta. Els interessats a col·laborar ho poden fer a través de la pàgina migranodearena.org on està publicat el repte. A més, qualsevol corredor interessat es podrà unir de manera espontània a Parés durant el recorregut de qualsevol de les set maratons previstes.