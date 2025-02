Unió de Pagesos reclama que els vehicles agraris puguin circular a la ZBE de Reus

Una de les entrades a la ciutat de Reus on hi ha un cartell de ZBE.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha presentat al·legacions al projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Reus perquè s'ha plantejat aquesta àrea d'accés i circulació restringida a la ciutat «obviant les necessitats de la pagesia».

El sindicat reclama al consistori reusenc «més sensibilitat» amb el sector agrari i li demana que la maquinària no es vegi afectada per aquestes restriccions de circulació i que pugui transitar lliurement per tot el municipi per dur a terme la seva activitat professional. D'aquesta manera, el sector podrà adaptar els vehicles progressivament sense que «suposi una càrrega imminent i addicional a la situació prou greu que viu la pagesia».

Unió de Pagesos recorda que és una exempció que contempla el reglament europeu relatiu a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients, en el qual es basa la legislació estatal que regeix les ZBE.