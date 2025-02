El Servei d’Assessorament a l’Empresa i Emprenedoria creix en un 77%

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d’Assessorament a l’Empresa i l’Emprenedoria de la regidoria d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus va atendre un total de 124 emprenedors durant l’exercici 2024. Aquesta dada suposa un increment del 77,14% respecte a les atencions que es van dur a terme durant l’any 2023, en el qual 70 emprenedors van fer ús d’aquest servei. Així ho va donar a conèixer el regidor de l’àrea, Òscar Subirats, durant el balanç de la regidoria celebrat ahir.

Pel que fa a les consultes, els interessos principals que ha detectat la regidoria han estat relacionats amb ajuts i subvencions, creació d’empreses, formació, finançament i transmissió empresarial. La majoria de les persones que van fer ús del servei eren de Reus, amb un total de 104. Així i tot, també hi va haver casos d’altres indrets com Riudoms, Cambrils, Salou i Tarragona. A més, 79 eren dones i 45 homes i el grup més nombrós va ser de dones d’entre 30 i 39 anys.

Quant als projectes que la regidoria atén, 42 s’han constituït finalment, 27 estan en procés i 55 han desistit. Entre els motius del desistiment són la detecció de febleses en els projectes o la manca de recursos econòmics. Entre els projectes que s’han constituït destaquen del sector del comerç (38,1%) i serveis (33,33%).

Per un altre costat, pel que fa al servei de Reempresa, que facilita la compra i venda de negocis per evitar el seu tancament, aquest 2024 s’han atès 53 contactes entre cedents i emprenedors. De la vintena d’anuncis publicats a la pàgina web de Reempresa ha resultat amb 21 reunions que han donat com a resultat 5 casos d’èxit.

En l’àmbit de formació, s’han dut a terme un total de 15 accions formatives durant el 2024 on han participat un total de 251 persones. Per una altra banda, Mas Carandell creix en volum d’accions i ha dut a terme 300 accions formatives, 400 persones han participat en els programes d’inserció laboral i educativa, s’ha atès 400 persones per orientació educativa o laboral i s’han ofert 500 llocs de treball, dels quals 150 s’han tancat amb inserció.