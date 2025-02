El Prosceni Reddis Bartrina d’aquest any homenatjarà Joan Guinjoan

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova edició del Prosceni Reddis Bartrina iniciarà aquest 18 de febrer amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra del riudomenc Joan Guinjoan a través del cicle L’ofici en viu. A més, el cicle Trajectòries, converses amb creadors, també dins d’aquest programa, s’endinsarà en la carrera professional del compositor i director d’orquestra tarragoní, Xavier Pastrana. «Amb aquesta voluntat d’oferir cultura de qualitat al llarg de tot l’any, el Prosceni és una de les peces imprescindibles», afirma el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens.

Aquest esdeveniment està organitzat en col·laboració de la Fundació Privada Reddis i el Consorci del Teatre Bartrinades de l’any 2021, amb l’objectiu d’apropar al públic en general i de manera gratuïta les arts escèniques i la creació musical.

«L’ofici en viu girarà al voltant de la figura de Joan Guinjoan, que tot i que és de Riudoms va desenvolupar la seva carrera musical a Reus i és una de les figures més important en l’àmbit artístic al Camp de Tarragona», explica el compositor i director del cicle, Joan Magrané.

Enguany aquest cicle en concret tindrà tres activitats que iniciaran el 18 de febrer amb l’audició comentada Tensió, a càrrec del violinista Lluís Castán, una conversa amb música en directe amb el clarinetista Oriol Estivill i el pianista Daniel Ruiz el 4 de març i, finalment, el 18 de març una altra audició comentada, Jondo, a càrrec d’Emili Brugalla. Magrané destaca aquesta darrera, que descobrirà l’obra flamenca del compositor riudomenc.

Per un altre costat, el cicle Trajectòries es desenvoluparà el 25 de febrer per parlar amb Xavier Pastrana, que el director del cicle defineix com «un dels músics referents del Camp de Tarragona».

L’any passat el Prosceni va gaudir d’un total de 600 assistents, una xifra que esperen millorar, però que tampoc és el principal objectiu. «Quan preparem cultura ens preocupa sobretot qualitativament. Esperem superar la xifra de l’any passat, però el que ens importa és que totes les persones que vinguin, allò que vegin s’ho enduran a casa», valora Recasens. A més, des de l’organització esperen que la figura de Guinjoan, que va morir l’any 2019, també animi a públic de Riudoms a assistir als actes que es duran a terme el Teatre Bartrina a les 19 hores. Per a més informació es pot trobar a les pàgines web de la Fundació Privada Reddis i del Teatre Bartrina