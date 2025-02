Intel·ligència artificial i robòtica aplicada al camp, els projectes d’Eurecat presentats al PERTE

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Empreses de Reus adherides a Eurecat han estat beneficiades pel PERTE Agroalimentari del Ministeri d’Indústria i Turisme de l’any passat i, actualment, s’està a l’espera per descobrir si n’hi haurà de noves en la nova edició. Així es va explicar durant la visita ahir del Comissionat per al PERTE Agroalimentari del Ministeri d’Indústria i Turisme, Jordi Carbonell, a les instal·lacions d’Eurecat a Reus.

«Són diferents projectes tecnològics amb aplicació en diversos àmbits, com utilitzar la intel·ligència artificial en processos industrials per permetre millorar la presa de decisions o diversificar els models de negoci», va detallar Carol Benedí, responsable de negoci del Mercat Alimentació d’Eurecat sobre els projectes premiats.

Altres camps que també engloben els projectes seleccionats és l’aplicació de robòtica al camp, amb la voluntat de resoldre la problemàtica de «la falta de mà d’obra actual». «Des d’Eurecat treballem molt per les indústries i oferir solucions», va afegir la responsable.

Per un altre costat, actualment s’està pendent de veure si també es beneficien en la nova edició del PERTE sis projectes relacionats amb Eurecat. «Són projectes dedicats a la millora de processos o aplicació de noves tecnologies com tractaments tèrmics o fermentació per la millora del rendiment i abaixar els costos energètics», va concretar.

Pel que fa als PERTE agroalimentaris, en la passada edició s’hi van presentar un total de 260 empreses d’arreu de l’Estat i, finalment, es van concedir 170 milions d’euros a diferents projectes, un 20% d’aquests a Catalunya. En aquesta segona edició empreses vinculades a Eurecat han presentat un total de 6 projectes entre un total de 360.

«Estem avaluant aquesta segona edició i, si tot va bé, al llarg d’aquest primer trimestre ja podrem fer la concessió», va assegurar Jordi Carbonell. A més, el comissionat va destacar que aquestes concessions beneficien al 100% a les empreses, ja que «són a fons perdut». «La indústria alimentària té molt d’interès i necessitat en invertir per millorar. Per aquest motiu s’han presentat tants projectes en aquesta segona edició», va valorar.

«Aquestes eines serveixen per reduir el risc de les empreses a invertir en projectes d’innovació, moltes empreses són petites i mitjanes que no tenen un departament d’innovació i, les que ho tenen, estan més dedicats al dia a dia», va comentar Benedí.

«La majoria de les empreses que es presenten són petites i mitjanes empreses que són molt dinàmiques, estan dins del mercat i fan productes de molta qualitat, però quan parlem amb elles reconeixen que necessiten aquest suport que, per exemple, centres tecnològics com Eurecat ofereixen i que fan un paper molt important», va defensar Carbonell.

Eurecat Reus

El centre tecnològic Eurecat, amb onze seus arreu de Catalunya, aplega a més de 800 professionals i que dona a 2.000 empreses. Segons explica Antoni Caimari, director de l’àrea de Biotecnologia d’Eurecat, en el centre localitzat a Reus s’ofereix suport a les empreses en el procés de creació de nous ingredients, disseny d’aliments funcionals, entre altres.