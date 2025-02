El Gaudí Centre i l’Institut Pere Mata augmenten el nombre de visitants durant el 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les polítiques de promoció dels atractius turístics Reus, sumades a les accions de coordinació amb els diversos agents vinculats al sector turístic, han contribuït a l’increment de visitants als espais gestionats per l’Agència Reus Promoció.

Un cop analitzades les dades de visitants, s’observa una tendència a l’alça de visitants als principals espais: Gaudí Centre, Institut Pere Mata, i el manteniment dels visitants de l’Estació Enològica i de les diferents rutes turístiques.

Un total de 48.484 persones han visitat el Gaudí Centre l’any 2024, de les quals un 65% són visitants individuals i un 35% visitants en grups. El volum total de visitants representa un increment del 12% respecte l’any 2023.

Per procedències, la majoria de visitants són internacionals (52%), seguits de la resta de l’Estat (22%), Catalunya (20%) i Reus (6%). El visitant de l’àrea metropolitana de Barcelona, País Valencià i Madrid juntament amb els francesos van ser els més nombrosos.

Analitzant les dades, un total de 31.563 persones han visitat el Gaudí Centre individualment, el que suposa un increment del 14% respecte l’any anterior. Aquest increment ve donat bàsicament per l’augment del visitant de la demarcació de Barcelona (7%) i de Girona (12%). De la resta de l’estat, els visitants provenen majoritàriament del País Valencià (26%) i de la Comunitat de Madrid (6%) i pel que respecta als visitants internacionals, el visitant francès (21%) i alemany (19%). Les puntes de visitants individuals han estat sens dubte els mesos d’estiu, però també durant el període de final de la primavera i a l’inici de la tardor.

Pel que respecta als grups organitzats, 16.921 persones han visitat l’equipament, a través d’una agència de viatge, grups escolars, associacions o entitats culturals, suposant un increment del 8%, respecte el 2023, motivat especialment pel creixement dels grups d’agències de viatges i col·lectius de gent gran per compte propi, provinents de Catalunya i grups internacionals. La seva procedència ha estat: Reus (9%), Catalunya (27%), resta de l’Estat (29%), internacional (35%).

Institut Pere Mata

Unes 12.049 persones han visitat el Pavelló dels Distingits el 2024, xifra que suposa un 9% d’increment respecte any passat, una dada positiva que consolida l’Institut Pere Mata com l’altre gran espai de turisme cultural de la ciutat.

Per procedència, els visitants es classifiquen en: Reus (8%), Catalunya (52%), resta de l’Estat (21%), internacional (19%).

Promoció

Durant tot l’any 2024, Reus Promoció ha anat encaminada a convertir Reus en una destinació de referència de visita obligada en format Day Trip -d’un dia de durada- però també com a ciutat d’escapada. En aquest sentit, s’han dut a terme accions promocionals en les diferents fires turístiques i especialitzades d'Espanya.

Per a la campanya d’estiu, es va crear el lema Tot a Reus, on es va apostar per visibilitzar l’experiència completa de visita a la ciutat. Es va fer especial èmfasi en la promoció dels productes turístics de patrimoni obert i visitable, cultura tradicional, comerç, gastronomia i serveis. Així mateix, durant el darrer trimestre de l’any es va reforçar l’àmplia oferta cultural amb noves propostes i espais de visita, com ara les visites guiades al Teatre Fortuny i la Ruta de Comerços Històrics.

S’ha continuat treballant per consolidar esdeveniments propis com la Festa Modernista i altres esdeveniments culturals, gastronòmics, esportius i congressuals que han tingut lloc a la ciutat per promocionar-ne els seus atractius i captar nous visitants.

D’aquesta manera, Reus Promoció té actualment, una agenda anual estable d’activitats adreçades a diferents tipus de públics, que inclouen tot el patrimoni que es gestiona i que contribueix a la desestacionalització de la temporada turística. En aquest sentit, la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, apunta que «bona part de les accions van encaminades a fer de Reus una destinació amb visitants durant tot l’any, fora dels períodes purament vacacionals, oferint una oferta cultural, gastronòmica i d’oci diversa i complerta».