L’Ajuntament valora positivament el resultat de la ruta turística pels comerços històrics de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus és comerç. Reus és un mercat a l’aire lliure. Aquestes i altres frases han servit durant molts anys per treure pit del fort múscul comercial del qual gaudeix la capital del Baix Camp. No obstant això, aquest múscul no es desenvolupa d’un dia per l’altre, sinó que és un llegat centenari de tradició comercial.

En aquesta història hi intervenen molts noms i cognoms amb múltiples anècdotes a explicar, alguns d’ells oblidats després del tancament d’un negoci, però molts d’altres perduren gràcies a la feina dels que han agafat el relleu. «Té un pes treballar en un negoci centenari. Recordes al pare, a l’avi, al besavi i a totes les persones que han passat per aquí. Ells han fet que la botiga i jo siguem aquí avui dia», afirma Meritxell Barberà, propietària de la jogueteria centenària Tomàs Barberà, ubicada a la plaça del Mercadal. «Tampoc em dono més importància de la que tinc, però et sents part de la ciutat i que li dones personalitat», valora per la seva banda Núria Queralt, propietària del Colmado Giner, negoci situat al carrer de Salvador Espriu que enguany celebra el 80è aniversari.

Per a reivindicar aquest llegat, el passat mes de novembre l’Ajuntament de Reus va impulsar una ruta turística vinculada als comerços històrics i va atorgar un segell a tots aquests negocis que, fos per la seva relació amb la comunitat, antiguitat o arquitectura, van ser qualificats d’històrics. «Fem una valoració positiva de la ruta fins ara per fer valdre la tradició comercial de Reus que la diferencia d’altres ciutats», afirma la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó. La regidora considera que l’èxit de la iniciativa es veu amb les bones dades de participació en la ruta, però també per la gran quantitat d’establiments adherits, un total de 58 que per aquest 2025 s’ampliaran amb els Mercats de Reus i la galeria d’Art Anquins. A més, també comenta que les rutes històriques, que es reprendran aquest febrer, es plantegen passar de divendres a dissabte.

Núria Queralt, propietària del Colmado Giner. La botiga celebra el 80è aniversari.Gerard Martí

Una iniciativa que Queralt veu amb bons ulls: «A Reus tothom coneix el Colmado Giner, però ara gent d’aquí i de fora s’interessa a visitar-nos, parlar amb nosaltres i conèixer com funcionem. Potser aquell dia no compraran, però ben segur que tornaran». Per la seva banda, Barberà remarca que «el reconeixement dels clients és el més important, és el que fa que estiguem aquí des de fa més de cent anys», però també defensa que «és rellevant que l’administració ens reconegui».

Adaptar-se als canvis

No obstant això, el pas de tant de temps fa que aquests negocis hagin hagut d’adaptar-se amb una recepta més o menys comuna; l’especialització i el tracte personalitzat. «Abans veníem érem un basar i teníem una mica de tot, també perquè hi havia menys botigues. Però ens hem especialitzat en papereria i jogueteria i amb joguines molt concretes, de fusta i educatives. El nostre valor afegit és oferir un servei de qualitat i personalitzat, assessorar en allò que la gent necessita», apunta la gerent de Tomàs Barberà. Per un altre costat, Núria Queralt subratlla que «estem constantment en contacte amb el client, formem part del teixit social». «El comerç de Reus no és un decorat d’un teatre. Si estimem Reus i estimem el comerç com a factor distintiu, hauríem de ser conscients i viure-ho. No dic comprar de manera compulsiva, però gaudir comprant», reflexiona la gerent de Colmado Giner. «Hem de saber trobar un equilibri entre les grans cadenes, que òbviament tenen interès a venir a Reus, i mantenir la nostra pròpia identitat», argumenta Llauradó.