Entra en funcionament el nou aparcament al santuari de Misericòrdia

L'Ajuntament de Reus ha obert a la ciutadania aquest dilluns el nou aparcament dissuasiu gratuït a l’entrada de la ciutat, a tocar del santuari de Misericòrdia. Té una superfície de 4.188m2, i 137 places de capacitat.

Les places del nou aparcament se sumen a les 615 disponibles amb els quatre aparcaments actualment oberts, amb una suma total de 752 places de capacitat. Els aparcaments dissuasius tenen el doble objectiu de donar resposta a les necessitats de places d’estacionament manifestada pel veïnat de l’entorn, així com d’oferir places alternatives a les persones que visiten Reus.

Aquests aparcaments s’emmarquen en les polítiques municipals de mobilitat sostenible, i en especial en les mesures complementàries al desplegament de la Zona de Baixes Emissions de Reus. Mesures com: pla d’aparcament dissuasius, pacificació del trànsit, projectes de vianalització, desplegament de la xarxa de carrils bici, bicicleta compartida, bus a demanda, així com les estacions de tren de Bellissens, la intermodal, i la planificació de l’arribada del tramvia.

L’Ajuntament ha iniciar el passat mes de desembre tasques de condicionament del solar a tocar del Santuari de Misericòrdia. L'actuació, entre altres, ha consistit en la neteja del terreny, l’execució de quatre pous de drenatge, i l’aportació de terrenys per a l’anivellament del terreny. L’actuació també preveu els treballs previs per a la instal·lació de l’enllumenat, que completaran properament les Brigades Municipals. Els treballs tenen un pressupost de 47.820,94 euros.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública ha assegurat que «posem a l'abast de la ciutadania mesures per facilitar que redueixi l’ús dels vehicles de combustió i utilitzi l’ús de mitjans de transport no contaminants. L’ampliació de la xarxa d’aparcaments dissuasius n’és un exemple. Amb accions com aquesta confirmem l'aposta de l’Ajuntament per la mobilitat sostenible i per fer una ciutat més verda. Alhora, donem resposta a una demanda veïnal de dotar de més places d'aparcament al barri».