Absolts nou membres del Sindicat de l'Habitatge acusats d'ocupar una antiga seu del BBVA a Reus

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Reus ha absolt les nou persones vinculades al Sindicat de l'Habitatge de Reus acusades d'ocupar una antiga seu del BBVA a Reus el 26 de febrer de 2022 al matí. El jutge no ha pogut provar que els encausats entressin dins el local, ja que els agents dels Mossos d'Esquadra van fer les identificacions de tots ells a l'exterior de l'antiga sucursal bancària, segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN.

La defensa del BBVA acusava els investigats d'un delicte lleu d'usurpació amb una multa de sis euros diaris durant sis mesos. A més d'un delicte lleu de danys tipificat amb una multa de sis euros de quota diària durant tres mesos. Finalment, exigia indemnitzar el BBVA amb 152 euros.

El local pertanyia a un particular, que va presentar denúncia per recuperar l'immoble que l'entitat havia tingut llogat; mentre que Fiscalia demanava l'absolució. El magistrat tampoc ha pogut provar que els implicats accedissin al local amb voluntat de quedar-s'hi ni que l'espai fos propietat del BBVA com afirmava el banc.