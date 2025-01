El nou jardí l’EBM el Lligabosc serà un espai natural i d’aprenentatge pels nens

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre benzineres i empreses del polígon Agro-Reus destaca la presència d’una llar d’infants. El Lligabosc va néixer amb la voluntat d’oferir una millor conciliació a les famílies treballadores del Polígon Agro-Reus que haguessin de deixar els seus nens a l’escola bressol i ara aportarà una mica de verd a la zona.

Famílies, professorat i alumnes de l’Escola Bressol Municipal el Lligabosc es van reunir ahir a la tarda al pati per inaugurar un nou espai al seu centre, un jardinet. Aquests van estar acompanyats per diferents regidors del consistori reusenc i entre ells el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, qui ja coneixia el centre per haver estat pare d’alumnes d’aquest. Un espai localitzat a l’extrem nord del recinte del centre educatiu on creixeran espècies aromàtiques i mediterrànies.

L’encarregada d’inaugurar el jardí amb una plantada simbòlica d’algunes de les plantes, acompanyada d’infants amb ganes de conèixer el nou espai, va ser l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. La creació d’aquest nou jardí ha comptat amb la col·laboració no tan sols de l’Ajuntament de Reus, sinó també de l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR). «Serà un lloc d’aprenentatge i gaudi pels nens i és un clar exemple de què es pot integrar la natura en els espais urbans i industrials», va afirmar Vicenç Ferré, president de l’APIR, durant l’acte d’inauguració celebrat ahir.

No obstant això, aquest centre inaugurat l’any 2009 amb la voluntat de facilitar la vida als pares i mares que treballen al polígon va estar a prop de tancar fa uns anys per falta de demanda. Tanmateix, la seva comunitat va defensar la seva pervivència i avui ho han volgut recordar amb premis de reconeixement a la direcció del centre, a l’APIR i a Misericòrdia Dosaiguas, regidora d’Educació durant el govern socialista que va impulsar el centre. «Des de l’Ajuntament es va fer una aposta molt important, però no hauria estat possible sense l’equip tècnic, l’APIR i les famílies que van confiar en l’escola bressol», va valorar Dosaiguas. «La principal desigualtat comença amb les desigualtats educatives. El que no volíem és que una criatura, fos per raons econòmiques o per on havia nascut, no tingués dret a una plaça en una escola bressol», va reflexionar l’exregidora.

La directora del centre, Mònica Tortajada, va assegurar que, després d’una època complicada, en els últims temps en el centre «ha rebrotat tota aquesta vida i estem molt contents de mantenir la nostra relació amb l’APIR». «Quan van anar passant els anys semblava que potser l’escola bressol no tenia sentit, però la lluita de l’escola i les seves famílies va fer que no es tanqués i avui dia ens han demostrat que la idea original tenia molt de sentit», va reconèixer la batllessa de Reus. «Les escoles de bressol municipals són un referent a la nostra ciutat i ho demostra el fet que quan surten les inscripcions les famílies corren a apuntar-se i algunes es queden fora, per això esperem que l’escola bressol l’Ametller estigui llesta el 2026», va afegir Guaita.

Concurs de pastissos?

Per un altre costat, la trobada també va servir per llençar a l’aire algunes idees. «Potser s’hauria d’estudiar si amb altres polígons amb un suficient volum d’empreses es podria obrir una llar d’infants», va proposar Ferré. Una proposta que, mig de broma, va recollir el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges: «Prenem nota, hem de fer una escola bressol al polígon Dyna, per exemple». I parlant de propostes, fins i tot el president de l’APIR va recordar el concurs de pastissos organitzat fa anys en el centre en què directors de les empreses del polígon formaven el jurat. «Esperem tornar a retrobar-nos en totes aquelles col·laboracions que abans hi havia amb el centre, com amb el concurs de pastissos. Ens posem a disposició de l’escola», va comentar el president de l’APIR, alhora que la directora del centre prenia nota de la idea.