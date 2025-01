El jurat popular declara culpables els dos acusats d'assassinar un home a Reus el 2023 després d'agredir-lo

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jurat popular ha declarat per unanimitat culpables els dos acusats d'assassinat a un home a Reus la nit del 29 de setembre de 2023, després d'agredir-lo a puntades de peu. El jurat, però, ha descartat la intencionalitat. Els fets es van produir després d'una discussió a la plaça del Mercadal.

Posteriorment, la víctima va ser traslladada a l'hospital on va morir l'1 d'octubre per un xoc hemorràgic provocat per un politraumatisme. La fiscalia ha augmentat la petició d'anys a 15 de presó per a un dels investigats, mentre que per l'altre, que té una discapacitat del 70%, ha demanat 8 anys de presó i 7 més d'internament.