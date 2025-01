Un estudi avalua l'impacte en la salut d'una dieta amb fonts alternatives de proteïna

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre tecnològic Eurecat Reus aplicarà una nova tecnologia genòmica de cèl·lula única per avaluar l'impacte en la salut d'una dieta basada en fonts alternatives de proteïna i caracteritzar cèl·lules provinents de carn conreada, per avançar així cap a la nutrició de precisió.

En un comunicat, el centre informa aquest divendres que realitzarà un estudi clínic amb voluntaris en el marc del projecte OPTIPROT, la xarxa de tecnologies òmiques per a la innovació de combinacions proteiques òptimes per al consumidor.

«La genòmica de cèl·lula única té el potencial de transformar la manera en què es produiran, se seleccionaran i es consumiran els aliments en el futur, contribuint així a la nutrició de precisió i a la sostenibilitat alimentària global», assenyala Eurecat.

A més, la tecnologia de cèl·lula única s'emprarà per caracteritzar cèl·lules provinents de carn conreada, un avanç tecnològic en creixement que es presenta com una alternativa per mitigar l'impacte ambiental de la indústria.

«Entre les aplicacions emergents d'aquesta tecnologia destaca la seva capacitat per facilitar la comprensió de com els nutrients i compostos bioactius afecten les cèl·lules al cos humà a nivell genòmic, és a dir, de l'ADN», ha explicat la directora de la Unitat del Centre de Ciències Òmiques (COS), Núria Canela.

«Contribueix significativament a l'elaboració i validació de dietes personalitzades basades en perfils genètics i metabòlics, optimitzant la salut i el benestar de les persones», ha afegit Canela.