Creen un observatori ciutadà amb 170 accions participatives dins del projecte RENATUReus

L'Ajuntament de Reus ha creat un observatori ciutadà de la biodiversitat per fer diverses accions participatives en el marc del projecte RenaturReus. Hi podran formar part persones a títol individual i entitats, amb un programa encara obert sobre les decisions que prendrà aquest organisme.

Es contemplen 170 accions de participació i sensibilització com ara sortides per conèixer l'entorn, sessions amb els centres educatius i quatre grans esdeveniments de ciència ciutadana per registrar la fauna i la flora de la capital del Baix Camp. També la creació d'una xarxa de balcons i patis com a espais verds.

La regidora de Participació Ciutadana, Montserrat Flores, ha definit l'observatori com una «plataforma de treball compartit, d'escolta activa, d'interacció entre la ciutadania i l'Ajuntament».

En el marc de l'observatori es programaran 66 sessions per conèixer el paper dels refugis climàtics, la biodiversitat, el manteniment de corredors ecosistèmics com els que defineixen rieres barrancs, o la gestió de l’aigua.

El resultat del procés de treball col·lectiu es concretarà en l’elaboració d’una guia de bones pràctiques, un catàleg de solucions i de propostes que recollirà els principals eixos del canvi d’hàbits i de dinàmiques en relació amb la naturalització i la protecció de la biodiversitat.