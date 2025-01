La comissió descarta que hi hagués assetjament als Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió d’assetjament que investigava el presumpte cas d’assetjament laboral denunciat per Anton Buquera, treballador dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, va dictaminar per unanimitat que els fets denunciats no tipifiquen com un cas d’assetjament.

La reunió per exposar els fets es va celebrar el passat dimecres 29 de gener i l’informe final es va emetre ahir dijous 30 de gener. Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades per Diari Més confirmen aquest resultat. «La investigació sobre possible cas d’assetjament a Serveis Funeraris Reus i Baix Camp s’ha tancat. Els membres de la Comissió han dictaminat que, en els termes del protocol, no s’aprecia que hi hagués hagut assetjament. Per tant, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp continua sent una empresa pública sense cap cas d’assetjament demostrat», afirmen des del Consistori.

Per la seva banda, el denunciant no s’ha mostrat sorprès amb el resultat i ja estudia amb la seva advocada «la possibilitat de presentar un recurs» o, fins i tot, traslladar-ho als tribunals. Buquera assegura que des de l’empresa municipal li han denegat la possibilitat de fer cerimònies: «Puc acceptar que em prohibeixin fer cerimònies a la feina, però no puc acceptar que si en el meu temps lliure fer una cerimònia per un familiar o amic, m’ho prohibeixin».