La Casa Navàs de Reus supera els 50.000 visitants durant el 2024

La Casa Navàs de Reus ha superat els 50.000 visitants aquest passat 2024. Es tracta de la primera vegada que s’assoleix aquesta xifra des que l’edifici modernista va obrir les seves portes al públic l’any 2018. Des de llavors, el nombre de visitants no ha parat de créixer any rere any, fet que demostra l’interès creixent que existeix cap a les diferents visites que s’ofereixen per conèixer l’edifici de Domènech i Montaner.

Gairebé 51.000 persones han visitat la Casa Navàs de Reus en alguna de les diferents modalitats de visites de pagament que l’edifici modernista ha ofert al llarg del 2024. Una dada que significa un augment de gairebé 3.000 visitants respecte a l’any anterior.

Pel que fa a la procedència, amb el 51% del total, el públic català continua sent el més curiós a l’hora de descobrir aquesta obra de Domènech i Montaner. Tanmateix és interessant ressaltar que ha caigut el 8% en favor dels visitants procedents d’altres indrets de l’Estat espanyol —que han pujat 5 punts, fins al 23%, respecte a un any enrere— i de l’estranger —que, amb el 26% del total de visitants, representa 3 punts més que el 2024.

Els visitants procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona continuen sent els més nombrosos amb el 13% del total, seguit del 10% del reusenc. Tarragona, Lleida i Girona tanquen, per aquest ordre, el visitant nacional. Respecte a l’origen de les persones d’altres punts de l’Estat, majoritàriament són del País Valencià, de la Comunitat de Madrid i d’Aragó. Per la seva banda, el públic internacional prové principalment de França, Alemanya i els Països Baixos.

Tot i que la Casa Navàs manté un públic més o menys constant durant tot l’any, el mes d’agost continua sent el que rep més afluència de visitants. Pel que fa als dies que més públic ha rebut, han estat el 28 i 29 de setembre, coincidint amb la segona edició de la Reus 1900. Festa Modernista, i el dia de Sant Jordi.

Visites

Actualment la Casa Navàs disposa d’una desena de visites per conèixer l’edifici de maneres ben diferents. Destaquen les Visites Guiades, que s’ofereixen cada dia de la setmana; la Visita Vermut, que es programa els caps de setmana i que acaba a la terrassa amb un tast de vermuts i vins i un refrigeri; la Visita Teatralitzada, que permet redescobrir la Casa Navàs des d’una altra perspectiva; i la novetat del 2024: la Visita Indrets Amagats, que mostra espais de l’edifici que fins ara no s’ensenyaven al públic.

També és interessant ressaltar la consolidació del projecte educatiu que fa que centenars d’infants descobreixin aquest emblema modernista a través de visites experiencials i tallers adaptats en funció del seu curs escolar. El projecte es va posar en marxa a finals del 2022 i ja s’ha convertit en un dels pals de paller de la Casa Navàs.

La construcció de la torratxa

La Casa Navàs reconstruirà aquest 2025 la torratxa malmesa per un dels bombardejos que va patir la ciutat de Reus durant la Guerra Civil. TOt i que estava previst que l’inici de les obres a la Casa Navàs comencés aquest mes de gener, actualment s’està treballant en la reestructuració del calendari ja que la feina al taller s’està allargant més del previst.

La reconstrucció de la torratxa és una obra que requereix precisió mil·limètrica, per aquest motiu cal un treball molt exhaustiu al taller i, així, assegurar que no hi haurà entrebancs una vegada comenci la construcció sobre la casa.