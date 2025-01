Adif tindrà llest el projecte per instal·lar proteccions acústiques a Reus el 2027

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de les zones residencials pròximes a les vies de tren reclamen des de fa anys la instal·lació de pantalles acústiques que mitiguin el soroll del pas dels combois. Adif ha escoltat les seves demandes i ja ha començat a treballar per posar solució al problema.

Fonts de l’entitat estatal confirmen a Diari Més que s’acaba d’adjudicar, per 678.825,29 euros (IVA inclòs), el contracte de serveis per a la redacció del projecte que determinarà, entre altres aspectes, la tipologia de les barreres i la localització d’aquestes.

L’empresa WSP Spain-apia tindrà 30 mesos per preparar el text. Per tant, haurà d’estar llest al voltant de l’estiu del 2027. Adif va proposar, fruit d’un estudi acústic conclòs l’estiu del 2023, que es col·loquin les proteccions en un mínim de sis àmbits d’actuació considerats «de prioritat alta».

En concret, apuntava a l’avinguda de Saragossa; les illes residencials del carrer de l’Alfàbrega i l’avinguda dels Jocs Olímpics; l’avinguda del Comerç; l’avinguda de l’Onze de Setembre, entre l’Escola Joan Rebull i la Fundació URV; el carrer de Sol i Ortega; i el tram entre el carrer de Lleó XIII i el passatge de Mare de Déu de Covadonga.

A més, de forma complementària, s’analitzarà la necessitat de cercar solucions per atenuar la reverberació del soroll originada pel pas per sota dels ponts del carrer del General Moragues i les avingudes de Tarragona i de Bellissens. Després d’anys de lluita, els veïns anhelen que el seu somni esdevingui una realitat. «I tant que considerem necessària la instal·lació de les pantalles, fa molt temps que estan demanades», explica Joan Serena, de l’associació de veïns (AV) de Mas Abelló.

El secretari de l’AV del barri Gaudí, Antonio Montoya, recorda que, en el passat, «s’havia de fer», però la iniciativa va quedar frenada. «Potser ens hi haurem de posar de debò, com amb el dispensari», esmenta. «Jo crec que es farà, que ara sí que ho veurem, i no hi renunciem; serem persistents perquè necessitem això», remata.

Montoya comenta que el pas dels combois «fa molt de soroll». «Quan passa un tren de mercaderies, has de posar la televisió al màxim o no t’assabentes de què diuen», expressa. Fins i tot, menciona que «a vegades, de nit, quan passa un tren d’aquests, et desperta».

Serena assenyala que «al carrer de Lleó XIII i Mare de Déu de Covadonga tenen les vies a cinc metres de casa». Una vegada la intervenció s’executi, Adif intentarà que s’integri al màxim possible amb l’entorn i que les afectacions que tingui en els serveis ferroviaris siguin mínimes.