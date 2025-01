Lluís Llach acompanya als Avis i Àvies per la Llibertat en el seu tomb al Mercadal de Reus

El president de l'ANC i cantautor, Lluís Llach, va acompanyar ahir durant el seu tomb per la plaça del Mercadal de Reus als Avis i Àvies per la Llibertat.

El president de l'ANC i cantautor, Lluís Llach, va acompanyar ahir durant el seu tomb per la plaça del Mercadal de Reus als Avis i Àvies per la Llibertat. Una persistència reivindicativa que Llach va elogiar: «És un exemple per aquest país, perquè és un exemple d'insubmissió i és el que ara necessitem més que mai».

«Estem en plena desnacionalització, amb un govern espanyolista que vol normalitzar la situació colonial. Des de l'ANC volem mobilitzar un cop més a la gent amb força i tenir una massa crítica que lluiti per la independència», afegeix el president de l'ANC.

En aquest sentit, el conegut cantautor català defensa que no s'han de repetir els errors del passat i no condicionar l'acció social depenent del que diguin els partits polítics independentistes. «Per fer la independència hem de ser una nació forta i la gent ens hem de mobilitzar per recuperar aquest gruix per plantar cara», critica.