Llauradó anuncia la construcció d’un nou auditori d’abast territorial a Reus

Tarragona

Un auditori de nova planta al centre de Reus, amb capacitat per a centenars de persones i amb una inversió d’uns 5 milions d’euros. Aquest és el gran anunci que va fer ahir la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, durant la trobada que va mantenir amb els mitjans de comunicació al Palau de l’ens supramunicipal.

«La cultura és un agent transformador crucial per al territori. Creiem que ara tenim l’oportunitat per apostar per un auditori territorial, amb capacitat per acollir espectacles de primer nivell i augmentar el tipus de visitants que volem al territori, amb estima per la cultura», va subratllar Llauradó.

La Diputació ja està cercant un solar que pugui acollir aquest nou equipament. «Ens agradaria que fos cèntric», va manifestar la presidenta. La previsió és que aquesta operació s’executi en els pròxims anys i que s’hi destinin al voltant de 5 milions d’euros. Serà, per tant, un edifici de nova planta, que haurà de tenir una «bona acústica» i una capacitat per a centenars d’espectadors. «Ja hem donat indicacions per a trobar una ubicació oportuna», va afegir.

La planificació del nou auditori forma part del Pla d’Espais que l’ens ha elaborat. Llauradó ja va recalcar ahir que, un cop s’hagi trobat un solar adient, els 5 milions d’euros d’inversió s’incorporaran al pressupost corresponent. Això sí, no es van donar detalls sobre els terminis previstos.

El que té clar la Diputació és que, a banda de donar servei a entitats locals com la Banda Simfònica de Reus, l’escola o el conservatori, aquest gran auditori ha de donar resposta a tot el territori. «Se’ns reclama un auditori d’abast territorial que ara mateix no tenim, i que sí que tenen altres demarcacions. Ha de donar cobertura a l’escola de Reus, però també a la Banda Simfònica, orquestres i concerts que podríem acollir. La cultura ha de transformar el territori», va expressar la presidenta.

Llauradó, que a banda de presidir la Diputació és la primera tinenta d’alcaldessa de Reus, ha recalcat que serà tot el territori qui es beneficiarà d’aquest auditori, no només la capital del Baix Camp. A més, espera que es converteixi en un reclam per a visitants i turistes amb estima per la cultura, «que és el tipus de visitant que volem».

El conservatori, també petit

Per altra banda, Llauradó va reconèixer que el Conservatori de Música de la capital del Baix Camp també s’ha quedat petit, tal com passa en altres punts de la província, com a Tarragona o a Tortosa. «Hem hagut d’inventar-nos espais a l’Escola d’Art i Disseny i no estem en les condicions que voldríem. Per això, ampliarem el conservatori amb espais adjacents a l’edifici, públics o privats», va expressar la presidenta.

Espais en desús del Palau Bofarull podrien encaixar en els plans de l’ens supramunicipal i que servirien per a habilitar més aules i ampliar la capacitat del conservatori actual. L’acció cultural és un dels «pilars» de la tasca política de la Diputació, va assegurar Llauradó.

S’amplia la dotació pel Fortuny

En un altre ordre de coses, Llauradó va exposar als mitjans de comunicació que s’ampliarà l’aportació econòmica que la Diputació fa al consorci del Teatre Fortuny, del qual en forma part. «Hem detectat que estem per sota del 33% d’aportació», va explicar. En els darrers anys, les aportacions anuals eren de 100.000 euros i inicialment arribaven als 150.000 euros.

A partir d’aquest any, la Diputació farà una aportació de 272.800 euros, un fet que «permetrà comptar amb actuacions de primer nivell en un teatre d’abast territorial». Amb aquests anuncis i les noves aportacions, la Diputació reforça l’aposta per la cultura.