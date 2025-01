L’Arxiu Municipal de Reus incorpora una col·lecció de cartells de Xavier Robert Mariné

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidora de Bon govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores Juanpere, i Xavier Robert Mariné han signat aquest dijous al matí el contracte de donació d‘una col·lecció de 181 cartells a l’Arxiu Municipal. Compresos entre els any 1982 i 1991, majoritàriament referents a actes celebrats a la ciutat, tot i que també n’hi ha d’àmbit més nacional.

Aquests documents permeten veure l’activitat cultural i social del Reus de l’època. S'hi troben gran diversitat de temàtiques: des de cartells de concerts i balls celebrats a la Palma o a la Plaça del Castell a grans recitals de cantautors del moment.

També hi són presents cartells amb temàtica reivindicativa com els generats a favor de l’objecció de consciència, de l’abolició del servei militar, els del «No a l’OTAN» o els de la defensa de l’ús de la llengua catalana. La col·lecció inclou cartells realitzats per les Trobades de Joves del Baix Camp, activitats infantils programades a la ciutat o, per exemple, els del moviment de la Crida per la Solidaritat, a més d’altres referents a programacions culturals: conferències i cinema al Centre de Lectura de Reus, actuacions corals al Bravium teatre, etc...

Els documents es troben en bon estat i només caldrà una mínima intervenció en conservació-restauració. Posteriorment seran reproduïts digitalment i, una vegada preservats els originals en paper, les imatges digitals es posaran a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de l’Arxiu.