La Ganxeta celebra l’aniversari amb 83.000 viatges i preveu instal·lar deu noves estacions

El servei de bicicleta compartida la Ganxeta celebra el seu primer aniversari assolint la xifra de 83.000 viatges, 3.250 usuaris actius i més de 6.000 registrats. Unes dades finals que des del govern municipal valoren molt positivament i ja anuncien novetats pel següent any. «Un dels eixos fonamentals del nostre pla d’acció és la mobilitat sostenible i la bicicleta pública juga un paper primordial», afirma l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que es mostra molt satisfeta amb les dades.

A més, per celebrar el primer aniversari de la Ganxeta l’Ajuntament farà una promoció habilitant un codi de descompte anomenat ‘GANXETA2025’ que oferirà viatges gratuïts des del 30 de gener fins al 28 de febrer. «Sembla molt o sembla poc, però són 83.000 viatges que abans no els teníem. Són usuaris que han agafat un nou hàbit de mobilitat gràcies a la Ganxeta», subratlla el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

Davant d’aquesta satisfacció, el govern ja ha anunciat que durant aquest 2025 s’instal·laran una desena de noves estacions de la Ganxeta. Les que ja s’ha començat a instal·lar són les situades al barri de la Muralla i al Carrilet. Més endavant, es preveu que també s’instal·lin a l’avinguda de Riudoms, ravals de Martí Folguera i Robuster, Horts de Miró, Mas Pellicer, Immaculada i als carrers de la Mineta i de Recasens i Mercadé.

A més, també s’està estudiant la possibilitat de fer arribar la Ganxeta a Mas Carpa, a Blancafort i a l’abaixador de Bellissens quan aquest estigui operatiu. «La nostra voluntat és continuar invertint per fer créixer el servei», afirma el regidor, que afegeix que han treballat amb diferents iniciatives per acostar la Ganxeta tant a la gent gran com als joves. A més, també assegura que arran d’un Reial decret de l’Estat, intentaran optar a noves subvencions per continuar desplegant el servei.

Pel que fa als trajectes, la mitjana d’aquests és que durin 7 minuts i l’ús més intens és durant els dies laborables, especialment els dimarts i divendres. Les estacions d’origen més utilitzades són les situades a les Oques, Sant Jordi, estació de Renfe, Jardins de Reus i Biblioteca Central Xavier Amorós i, pel que fa a les estacions de destí més comunes són les de Greco, Jardins de Reus, Mas Iglesias, Santa Anna i plaça Gandhi.

El perfil d’usuari més present és jove, ja que un 37% dels usuaris tenen entre 20 i 30 anys i el 65% són homes. «A més, segons les dades que ens aporta l’aplicació la majoria dels trajectes van destinats al centre de la ciutat, sigui per l’oci o anar a treballar», apunta Marcos.

Un últim trimestre positiu

Pel que fa a l’evolució de les dades, la Ganxeta tanca amb un últim trimestre positiu. El primer mes va ser un èxit, amb més de 10.000 viatges, beneficiat per ser una novetat i per les bonificacions. Durant els mesos de març, abril i maig la mitjana es va mantenir en 9.000 viatges, també beneficiats per descomptes, i el juny i juliol es va començar a notar una davallada fins a 6.500 viatges mensuals.

Les pitjors dades es van registrar durant el tercer trimestre, entre agost i octubre, en què tan sols es van sumar 10.000 nous viatges, amb una mitjana aproximada de 3.300. No obstant això, en els darrers tres mesos s’han sumat un total de 23.000 viatges, per tant, suposa que el quart i últim trimestre la mitjana va sumar més de 7.600 viatges mensuals. En el global, la Ganxeta ha tingut una mitjana de 6.900 viatges mensuals en el seu primer any de vida.