El Vermut de Reus es promociona a Madrid Fusión

Fotografia de l’estand de Reus Promoció, amb el vermut com a principal reclam.Ajuntament de Reus

L’Agència Reus Promoció està participant, des del dilluns, en la fira gastronòmica Madrid Fusión amb un estand propi en què promociona la marca Vermut de Reus. Els visitants estan podent conèixer i degustar, d’aquesta manera, un dels productes més representatius de la ciutat. Així mateix, la DOP Avellana de Reus i la DOP Siurana tenen el seu espai al certamen, juntament amb la IGP Pa de Pagès.

La presència de Reus Promoció no es limita a tenir un estand propi. Reus participava ahir en una ponència especial amb motiu que Catalunya sigui la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Amb el títol Reus, capital del vermut, una tècnica municipal va compartir les singularitats i la història de la beguda.

«La presència de l’agència en aquest certamen permet donar a conèixer a un públic especialitzat en gastronomia les diferents activitats que formen part de la Ruta del Vermut de Reus, així com la marca turística GaudíReus, contribuint d’aquesta manera al posicionament de la ciutat», destaca l’Ajuntament de la capital del Baix Camp.

El públic assistent a aquesta edició de Madrid Fusión, que té per lema Revolucionarios, 30 años desde que España asombró al mundo i que acabarà avui, té l’oportunitat de provar i degustar una gran varietat de productes, des dels més tradicionals fins als avantguardistes. En paral·lel, el certamen compta amb la presència de professionals de l’alta cuina internacional, que duen a terme tallers i conferències al llarg de tres dies.

La fira serveix per presentar les últimes tendències del sector de la gastronomia i la restauració i afavoreix l’apropament a diferents estils de cuina i productes gastronòmics. Aquesta acció de promoció és la primera prevista en el pla de l’agència per al 2025, d’acord amb l’objectiu de «potenciar el posicionament de Reus com a capital del vermut i promocionar la marca entre un públic expert».