L'Hospital Sant Joan de Reus fa més d'un centenar d'operacions amb el robot daVinci

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha fet més d'un centenar d'operacions amb el robot daVinci des que va incorporar aquesta tecnologia el passat mes d'abril. La cirurgia robòtica s'ha dut a terme en prostectomies radicals i pieloplàsties d'urologia, reseccions pulmonars per a diverses patologies, procediments de tumors de còlon i recte, i també per a cirurgies de bypass gàstric i per a cirurgies de tumors ginecològics, de matriu i cèrvix.

El centre destaca els «resultats excel·lents» de la cirurgia robòtica, que redueix el dolor postoperatori i l'estada hospitalària, i genera «menys complicacions que amb la cirurgia convencional». La previsió és arribar a les 200 intervencions amb la robòtica daVinci abans de la primavera.

El doctor Joan B. Comes, coordinador del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de Reus, ha remarcat que amb daVinci es podrà «incrementar progressivament la cartera de serveis amb cirurgies més complexes» i posicionar-se com el centre hospitalari estatal que més utilitza aquest tipus de cirurgia.