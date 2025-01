Disseny contemporani fet al segle passat

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Piqué Iserte (Montbrió del Camp 1913–2012) va ser un arquitecte, dissenyador, escultor i pintor que va treballar múltiples disciplines, entre les quals la pintura, l’escultura, el disseny de mobiliari, de tèxtils, de catifes i tapissos o els collages.

Una d’aquestes facetes es mostra en l’exposició que es va inaugurar aquest dimarts a l’Escola d’Art i Disseny de Reus. Es tracta de Josep Piqué | Dissenyador, una mostra que recull algunes peces de mobles i llums auxiliars que posen de manifest que Piqué va ser un dissenyador avançat a la seva època.

«Tenia una idea molt clara. Piqué volia llars modernes i materials tradicionals, però la manera com ho implementa resulta realment innovadora», explica Carme Puyol. La coordinadora de la Fundació Piqué destaca que «aquesta pulsió dissenyadora sorgeix entre el 1950 i el 1960». Això és rellevant, afirma, «perquè, en aquella època, a Reus no hi havia una línia de disseny tan avançada. A Barcelona sí, però a les terres del sud aquests dissenys eren absolutament personals, singulars i innovadors».

Les peces i documents exposats a l’Escola d’Art i Disseny de Reus són inèdites i han estat els mateixos alumnes del centre els que han intervingut l’espai expositiu. «M’ha sorprès molt gratament comprovar de quina manera la gent jove connecta amb els projectes de Piqué. Suposo que ell, allà on sigui, es deu haver emocionat de veure que una generació del 2025 l’ha entès tan bé, cosa que no va passar en la seva època», explica la Carme.

En aquest sentit, Anna Gispert, directora de l’EADR, explica la voluntat del centre de ser escola, però també dinamitzadors culturals: «I quan s’ajunta aquesta dinamització amb l’aprenentatge, com en aquest cas, és quan podem parlar de simbiosis que funcionen».

Josep Piqué | Dissenyador es va inaugurar ahir al vespre i en la cerimònia també es va fer entrega dels Reconeixements Josep Piqué Curs 2023-2024 en les especialitats d’Arquitectura efímera i Projectes i Direcció d’obres de decoració, instituïts per la Fundació.

Les alumnes premiades van ser Carlota Sancho (Millor trajectòria curricular) i Hasna Al Haddari (Millor Projecte de fi de Grau de direcció d’obres de decoració), essent finalistes a la Millor trajectòria curricular la mateixa Hasna Al Haddari, Beth Matamoros i Alba Cordero. L’acte també va comptar amb la participació dels alumnes de l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a Reus.