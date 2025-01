Vila-Rovira: «La clau per viure més i millor és estimar-se i cuidar-se molt»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Ramon Vila-Rovira, especialista en cirurgia estètica i plàstica, va presentar ahir, al Círcol, el seu darrer llibre, Tras el bisturí. El doctor va explicar, en declaracions a Diari Més, que «el cabell preocupa moltíssim», així com «nas, ulls i llavis», de forma que protagonitzen un alt volum de les intervencions. També, les mamoplàsties, tant d’augment com de reducció.

Els últims anys, ha vist que ha pujat substancialment la demanda de la cirurgia estètica genital «perquè la gent es despulla més i hi ha més divorcis». Alerta, però, que «jo no faig de ginecòleg ni d’uròleg, jo treballo externament». Realçar els culs, una petició en auge, és una de les tasques que «encara s’ha d’estudiar», perquè el gluti «no només ha d’estar bé quan estàs dempeus, sinó també quan estàs assegut, caminant o fent esforços».

Vila-Rovira comenta que, a l’hora de completar les intervencions, és important «anar a buscar les proporcions». «Hi ha unes mesures que fan que passes al costat d’una persona i veus que és guapa sense fixar-t’hi gaire», assenyala.

El cirurgià plàstic va prendre’s uns minuts per parlar de l’envelliment. El rebuig als efectes de l’envelliment, així com els complexos, fan que moltes persones no es vegin bé davant del mirall. «L’important és tenir una actitud jove, sentir-te jove», animava. Per viure molts anys i bé, va subratllar que és crucial l’exercici físic, mantenir una alimentació equilibrada i «creure-t’ho». «És molt important veure’t i sentir-te jove, vital, lúcid; si t’ho dius, les teves cèl·lules ho notaran, i, si els parles malament, t’aniràs empetitint», certifica. «Cal també alimentar l’autoestima», afegeix.

Així mateix, considera que és millor pecar de ser una mica de narcisista «perquè les cèl·lules et capten». «El millor metge d’un mateix ets tu», assenyala. Tots aquests factors han d’anar de bracet. «Les persones que més bé queden després de la cirurgia són les sanes; la clau per viure més i millor està a estimar-se molt i cuidar-se molt», conclou el doctor Vila-Rovira.