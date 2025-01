La ibogaïna redueix la tolerància de la metadona en pacients amb dependència als opioides

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un assaig clínic dut a terme a l'Hospital Sant Joan de Reus demostra que l'administració d'ibogaïna en dosis baixes té potencial per reduir la tolerància de la metadona en pacients inclosos en programes de manteniment amb metadona.

L'enfocament obre una porta a facilitar la desintoxicació dels opioides i a oferir una alternativa en el tractament dels trastorns provocats per l'ús d'aquestes substàncies, segons ha informat el Centre Internacional per l'Educació Etnobotànica, Recerca i Serveis (ICEERS per les sigles en anglès) que ha impulsat l'estudi juntament amb la URV. Segons els investigadors, aquest descobriment és rellevant ja que si bé la metadona s'usa com a tractament substitutiu d'opioides, pot generar dependència a llarg termini.

Segons el doctor José Carlos Bouso, director científic d'ICEERS, «la ibogaïna suposa una eina prometedora per eliminar la síndrome d'abstinència i revertir la tolerància dels opioides». «El seu ús en dosis controlades permet disminuir gradualment la dependència de la metadona, fet que aplana el camí cap a una recuperació més efectiva i sostenible». La investigació també destaca que la metodologia es pot estendre al tractament de dependències relacionades amb opioides d'acció més curta, com l'heroïna. La publicació dels resultats està programada pel pròxim juny.

En l'estudi hi ha hagut dos grups de tractament, amb sis dosis d'ibogaïna cadascun. El primer mantenint 100 mg per sessió; i el segon augmentant 100 mg en cada sessió fins als 600 mg.