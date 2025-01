La Generalitat impulsa la integració telemàtica de les policies locals al servei del CAT112

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat i, en concret, el Departament d’Interior i Seguretat Pública han iniciat els primers passos «per fer possible la integració telemàtica de les Policies Locals de Catalunya al CAT112», tal com confirmen a Diari Més fonts del servei d’emergències.

Remarquen que es tracta d’una de les actuacions previstes al mandat de Govern i, de fet, és una de les peticions que havia compartit públicament el comitè d’empresa de Serveo —l’adjudicatària del servei— a Reus.

«La integració de les Policies Locals sí que tindria un efecte pràctic», va expressar la representació dels treballadors en un comunicat a finals de l’any passat, amb motiu de l’anunci de la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112.

En aquests moments, al 112 ja estan integrats telemàticament els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil-CECAT, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Agents Rurals, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Bombers de Barcelona, així com les Policies Portuàries de Barcelona i Tarragona i Salvament Marítim.

Les Policies Locals estan incloses en el sistema, però no de forma telemàtica. És a dir, no reben els avisos automàticament, sinó que se’ls ha de traspassar per via telefònica la informació sobre els incidents que siguin de la seva competència.

Per tal de poder agilitzar el procés, els cossos municipals haurien de complir una sèrie de requisits, com disposar d’una sala de recepció dels avisos activa les 24 hores del dia.

«La integració telemàtica de les Policies Locals que compleixen els requisits per ser integrades milloraria la rapidesa en el traspàs dels incidents per part del 112 —la rebria al mateix temps que la resta de cossos i serveis intervinents—, així com la integritat de les dades i la coordinació entre cossos i serveis, ja que tots reben la mateixa informació al mateix temps», assenyalen les fonts del CAT112.

Addicionalment, apunten que l’agilització del traspàs dels incidents «suposa, a més, que els gestors del CAT112 necessiten menys temps per gestionar el traspàs d’informació al cos competent i poden atendre la següent trucada d’emergència, reduint el temps de resposta».

«És a dir, es redueix el temps de gestió i es poden atendre noves trucades abans, fet que implica una millora en el servei que rep la ciutadania», tanquen les fonts.

Amb bons ulls

Des del comitè d’empresa de Serveo a Reus, Xavi González remarca que «el que sí que ens agradaria és la integració telemàtica de les Policies Locals». Explica que, en l’actualitat, «moltes» de les trucades que reben al 112 són per casos que són competència dels cossos de seguretat municipals, com molèsties veïnals o accidents de trànsit al nucli urbà.

Aleshores, els treballadors del servei han d’anotar les dades del succés, «trucar-los i explicar tot el que ens ha dit el remitent». «Això causa una demora, no exagerada, però sí més llarga del que seria si ja haguessin rebut directament l’avís», esmenta González.

En la majoria dels contactes, per protocol, «hem de transferir la persona que ens truca» i, segons el municipi o de quina hora sigui, l’espera pot arribar a ser d’entre tres i set minuts, una situació que pot generar malestar a la ciutadania.

González afegeix que creu que «la gran majoria» de Policies Locals complirien els requisits que contempla el Govern català, així que considera que la seva integració telemàtica es podria fer «per fases», de forma que no hauria de ser «gaire complicat».

Per la seva banda, la representació del sindicat CSIF a Reus considera que la integració telemàtica de les Policies Locals al servei del 112 seria «quelcom positiu, perquè es gestionarien molt millor les incidències i no es perdria tanta informació pel camí».