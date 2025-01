Aigües de Reus licita el manteniment la reparació d’infraestructures per 6,4 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha publicat aquesta setmana la licitació de diversos lots de treballs i serveis continuats de manteniment, reparació i actualització d’equips i infraestructures per un valor de 6,4 milions d’euros i una durada mínima del contracte de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys més.

Rere la licitació hi ha la voluntat de guanyar agilitat de reacció davant algunes incidències i garantir la prestació de determinades funcionalitats les 24 hores el dia, alhora que es fomenta l’ocupació i l’activitat econòmica entre el sector privat.

Els treballs de la licitació s’han distribuït en tres lots. Un primer lot és de caràcter «mecànic», és a dir, inclou la prestació relacionada amb el «manteniment correctiu i preventiu pel que fa a treballs mecànics que tinguin a veure amb el subministrament de les instal·lacions (bombes, vàlvules, comportes, canonades, maquinària general, equips pneumàtics i hidràulics i estructures metàl·liques, entre d’altres)».

Un segon lot fa referència a treballs elèctrics, electromecànics i d’instrumentació i preveu serveis de reparació i manteniment de màquines elèctriques, aparells i equips afins (quadres de distribució elèctrica i de potència, motors elèctrics, sistemes d’il·luminació, etc.). El tercer bloc és de manteniment dels sistemes de control i telecontrol (quadres de control elèctrics dels autòmats o PLC, sistemes SCADA, equips HMI, servei SCADA cloud del Sistema de Monitorització i Control (SMIC) amb el hosting, etc.)

Licitació oberta

La licitació és oberta, amb la qual cosa s’hi poden presentar totes aquelles empreses que considerin que compleixin els requisits que es demanen. es empreses que optin al contracte hauran de garantir que compten no només amb els mitjans personals i tècnics necessaris, sinó també amb els subministraments que els han de permetre portar a terme de forma integral i eficaç, en temps i qualitat, les actuacions que siguin requerides.

Fa anys que Aigües de Reus ha optat per la col·laboració amb el sector privat per a la prestació del servei i el correcte manteniment de les instal·lacions. En aquest sentit, la participació d’empreses externes fa possible comptar permanentment amb empreses molt especialitzades durant les 24 hores i tots els dies de l’any, de manera que qualsevol incidència o contingència poden ser ateses en qualsevol moment i les instal·lacions no pateixin discontinuïtats de cap tipus en el seu funcionament.

«Aquesta licitació ha de permetre encara més seguretat i agilitat en la prestació i manteniment de tots els sistemes que fa possible el servei de sanejament i abastament de l’aigua a la ciutat. La idea és que davant qualsevol incidència mecànica, elèctrica o fins i tot informàtica sigui resolta millor i més ràpidament», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.

«Aquesta cooperació público-privada fa anys que és vigent a Reus, ha donat sempre bons resultats i, amés, és una manera d’externalitzar determinats serveis que incentiven l’economia i donen llocs de treball», afegeix el regidor. Aquesta mena de contractes en cap cas impliquen que Aigües de Reus es desvinculi de la seva prestació, que sempre està sota el seu control i supervisió.