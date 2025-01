Reus serà la ciutat amfitriona d’un concurs de gelats artesans i sostenibles d’àmbit estatal

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Passejar pel centre mentre es menja un gelat és una de les imatges que més es repeteix a Reus quan arriba el bon temps. Ara, s’anirà més enllà. La ciutat serà l’amfitriona d’una fira del gelat que tindrà lloc, en principi, al maig, coincidint amb les setmanes de la Ganxet Pintxo.

Amb l’Espai Boule com a escenari principal, es prepararà una exposició, es duran a terme activitats per als infants, es programaran tallers formatius, hi haurà una demostració culinària i, fins i tot, tindrà lloc un concurs al qual es podrà presentar qualsevol gelater d’Espanya.

Helena Arévalo, gestora de projectes de DomSpain, soci de la iniciativa en el marc del projecte europeu GELATOn the Road, explica que els gelats hauran de tenir «dos, idealment tres, ingredients que no només siguin de proximitat, sinó que representin el seu entorn».

Per exemple, algú de Reus podria emprar productes com l’avellana, el menjablanc o el vermut. Les invencions es presentaran de forma anònima i els assistents a la fira podran votar el seu sabor favorit. Els tres preferits aniran a la Mostra Internacional de Gelat Artesanal de Longarone, a Itàlia.

Arévalo i Olena Korzhykova, directora de DomSpain, expressen que els faria «molta il·lusió» que participessin gelatieri del territori. Podria ser el cas de Gelats i Torrons Xixona. La seva responsable, Núria del Cacho Verdú, comenta que «no tenim cap pretensió de guanyar res», però expressa que és una iniciativa «molt interessant i bonica» perquè permet posar en comú «un ofici que és molt minoritari i, a més, fer-ho a escala estatal i europea».

Del Cacho Verdú apunta que, segurament, el seu gelat seria d’avellana. «Hem de donar suport als pagesos que encara queden, l’avellana de Reus és un Mercedes que tenim i l’hem de protegir», valora. Afegeix que el gelat d’avellana «és el més sostenible que hi ha, junt amb el de llimona, i representa Reus».

I és que a l’hora d’elegir el gust d’un gelat també es pot ser més o menys sostenible. «Un gelat de xocolata aquí no serà mai sostenible, ni el de cafè», assevera. «D’on ve la matèria primera?», pregunta. «El nostre cafè és ecològic, però té una petjada de CO2 molt gran perquè, al final, el porten d’on el porten», tanca.

Precisament, la sostenibilitat és un dels factors que vol promoure el GELATOn the Road. «El projecte vol fer un reconeixement als que fan gelat artesanal i que, a més, estan compromesos amb el medi ambient», detalla Korzhykova. «Els gelatieri reals, artesanals, ja estan molt implicats en el tema de la sostenibilitat», destaca Arévalo.

En aquest sentit, des de Gelats i Torrons Xixona comenten que, els últims temps, han aplicat mesures per reduir la seva petjada mediambiental, com la col·locació d’aïllament de llana de roca, la redirecció de l’aire condicionat, la instal·lació de plaques solars o la reutilització de l’aigua.

«Hem arribat a estalviar un 72% d’aigua amb accions que estem fent des de l’any 2019 i, a la botiga del raval de Santa Anna, un 11% de l’energia que consumim és de fonts pròpies, del nostre terrat», destaca del Cacho Verdú.