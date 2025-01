Reus ret un homenatge a les Filles de la Caritat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella ha celebrat aquest dijous un acte de comiat a les Filles de la Caritat, que abandonen Reus després de gairebé dos segles i mig de la seva arribada. Sor Adela, Sor Martina, Sor Conchin i Sor Merche són les quatre germanes que queden a Reus i, ara, arran del procés de reestructuració de l'entitat seran redistribuïdes en diferents ciutats en les quals continuaran transmetent el Carisma Vicencià.

Tal com ha explicat Montserrat Bigorra, membre del patronat de la Fundació, pretenia ser un acte íntim i senzill, no obstant això, la seu de l’entitat s’ha omplert, «i això vol dir que us ho mereixeu».

Com ha destacat el president del Patronat de la Fundació Bara, Felip Vidiella, en realitat l’acte no volia ser exactament un comiat, «sinó un reconeixement». I, de fet, ha servit per recordar la tasca duta a terme per les germanes des que van arribar a Reus a finals del segle XVIII, entre les més visibles, els seus serveis a l’Hospital Sant Joan, a l’Institut Pere Mata i a la Casa de la Caritat.

En un vídeo, que es pot veure a Youtube, la Fundació repassa tot el recorregut de les Filles de la Caritat, des de com Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac van crear l'entitat, l'arribada d'aquestes a la ciutat de Reus, i com Mn. Frederic Bara i sor Ana María Cabia, van crear el Moviment Coordinat de Promoció, ara Fundació Mn. Bara, fa quaranta-cinc anys i com l'entitat ha acollit i acompanyat a milers de persones vulnerables de la ciutat durant aquests anys.

També ho han destacat el llegat que deixen a la ciutat les Filles de la Caritat el vicari episcopal per a la caritat de l’Arquebisbat de Tarragona, Ignasi Durany; la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez; i Antonio Labad, en representació de l’Institut Pere Mata.

Sor Merche ha intervingut per mostrar «gratitud» cap a tots els presents i la ciutat, demanant també perdó per «si no hem estat a l’altura». Però «la nostra voluntat ha sigut, sobretot, alleujar el patiment de les persones».

Per acompanyar a les germanes durant l'acte, també ha volgut estar present Sor Pilar, en representació de la Companyia de les Filles de la Caritat Província Espanya Est.