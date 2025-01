Reus aterra a FITUR per «fer més potent» la Costa Daurada

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Modernisme i gastronomia. Aquest és el tàndem que ja fa temps que treballa Reus per a impulsar-se com a destinació turística i aquests són els dos eixos en els quals la ciutat se centrarà a FITUR. «El modernisme és el vessant que més explotem per donar-nos a conèixer, però encara és un gran desconegut», afirmava l’alcaldessa, Sandra Guaita.

«A més, volem posar en valor el patrimoni gastronòmic que tenim, amb el vermut com a pilar, però també amb l’oli i l’avellana. Pensem que tot plegat fa una suma ideal», afegia Guaita. L’objectiu de Reus és no només posicionar-se com a destinació per ella mateixa, sinó també com un complement per al conjunt de la Costa Daurada que l’ajudi a desestacionalitzar-se: «Reus suma i fa que el pack Costa Daurada sigui molt potent». «Tenim un paper fonamental per fer que hi hagi més turisme a la Costa Daurada, de qualitat i que no sigui estacional», afegia la batllessa.

Visió metropolitana

Més enllà del patrimoni modernista i gastronòmic, Reus també posa l’accent en campanyes i esdeveniments concrets com el Trapezi o la campanya de Nadal que «atreuen molta ciutadania de fora del territori». En aquest sentit, Sandra Guaita comentava que des de la ciutat es busquen aquesta mena «d’accions culturals que enriqueixin la visita al territori». «La nostra voluntat és la de sumar a tota l’Àrea Metropolitana», apuntava l’alcaldessa.

«Parlem molt de l’Àrea Metropolitana relacionada amb aspectes econòmics i de promoció, per això, també hem de tenir aquesta visió metropolitana de sumar al territori en l’àmbit del turisme. És un sector molt important pel territori i Reus pot fer una suma diferenciada de la resta d’actors turístics que tenim a la Costa Daurada».