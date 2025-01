Redessa crearà una obra d’art tecnològic pel seu 30è aniversari

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Redessa i la New Art Foundation (NAF) van ratificar ahir un acord de col·laboració destinat a potenciar les tecnologies emergents en l’àmbit de la creació artística. La unió permetrà impulsar programes de formació destinats a estudiants interessats en tecnologies emergents, tallers pràctics de tècniques i tecnologies creatives —com el mapping o la impressió 3D—, projectes creatius amb la participació del teixit educatiu, l’organització d’esdeveniments com hackatons i jornades d’art tecnològic per atreure visitants i experts i la dinamització d’una comunitat local que connecti artistes i empreses emergents.

Així mateix, al hall de Redessa Tecno hi haurà una obra d’art tecnològic creada amb motiu dels 30 anys de l’empresa municipal, que es farà de la mà de la programadora creativa i artista digital Anna Carreras i la comunitat Redessa. La previsió és tenir l’obra acabada el mes de maig.

El conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, va explicar que, a les portes de saber si Reus rebrà el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació, «acords com aquest ratifiquen aquesta voluntat». «És un camí sense retorn, el de la innovació», va subratllar.

«Quan vam conèixer el projecte de la NAF, vam creure que Redessa hi havia de ser i vam pensar que, amb un projecte d’aquesta mena, havíem de ser proactius», va afegir. «L’art ens porta per camins pels quals la ciència no s’ha atrevit, o no ha pogut, o no ha volgut anar», va reflexionar el president del Patronat de la NAF, Andreu Rodríguez, que va qualificar la creació artística «com un dels primers innovadors».

Carreras, present en l’acte, va explicar que l’art permet «explorar noves maneres de treballar». «Ens dona llibertat d’estirar tecnologies noves i contemporànies cap a racons que potser no són els habituals, que surten de l’establert, i poden aportar coses innovadores», va assenyalar.

El New Art Centre

La NAF està construint, a la carretera de Constantí, el New Art Centre (NAC), un espai especialitzat en art tecnològic. «Estem acabant les obres», va apuntar Rodríguez. La intenció és obrir portes al públic general «als voltants de Setmana Santa», si bé la data encara no es pot concretar «perquè ens estan acabant l’edifici» i la previsió de conclusió dels treballs ja s’ha hagut d’endarrerir uns mesos respecte del calendari inicial.

Així mateix, Rodríguez va explicar que s’està treballant per concretar «tota la part burocràtica» amb l’Ajuntament de Reus perquè al costat de la nau cedeixi uns terrenys amb què s’establirà «una àrea tecnològica i verda». «Seria l’essència del que tots busquem, la tecnologia i el contacte amb la natura», va remarcar.

L’artista digital i programadora creativa Anna Carreras va afirmar que, en conèixer el projecte del NAC, va «caure de cul». «No hi ha res semblant al món, i fa 24 anys que treballo en aquest sector», va afirmar. «Em sembla una meravella», va afegir. «Jo preveig que serà la meca de l’art tecnològic», va rematar.